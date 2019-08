Bernard Arnault n'a pas investi dans la cryptomonnaie en Belgique

Sur base d’un acte publié au Moniteur belge, nous avons découvert qu’un certain Emmanuel Wouters et Pilinvest Participations, un des deux holdings financiers de Bernard Arnault, s’étaient associés pour créer Abesix Belgique, une société active dans la cryptomonnaie. Nous avons vérifié l’adresse et le numéro d’entreprise de Pilinvest Participations qui étaient corrects.