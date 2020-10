Bernard Arnault obtient sa petite boîte bleue Tiffany

La quête d'un rêve

Il apportera avant tout un soutien à sa marque d'horlogerie-joaillerie Bulgari . Acquise en 2011 pour quelque 5 milliards de dollars, elle doit faire face à la concurrence de Cartier et Van Cleef & Arpels, toutes deux dans les mains du suisse Richemont. Par ailleurs, l'horlogerie est actuellement l'un des domaines les plus dynamiques du secteur du luxe.

Ensuite, ce joaillier représente aussi un moteur de croissance supplémentaire aux Etats-Unis, deuxième marché de LVMH en termes de chiffre d'affaires après l'Asie. "C'est une marque très forte au Japon et moins forte en Europe, où il y a beaucoup de potentiel de développement, et un peu moins forte aussi en Asie. Là, la proximité avec le groupe LVMH va lui permettre de se développer de manière plus rapide et plus efficace en bénéficiant de l'atout de participer au premier groupe de luxe mondial", explique Arnault.