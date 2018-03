Bernard Tapie déménage ses sociétés belges de Bruxelles à… Liège!

Enfin, plus pour longtemps. Nous avons appris que l’homme d’affaires vient de décider de déménager le siège de ses sociétés belges de Bruxelles vers Liège.

En réalité, il semble que la société qui abritait le siège social des sociétés belges de Bernard Tapie (entre autres GBT Holding et Aircraft Management Services) a elle-même déménagé sans prévenir l’homme d’affaires français. Du coup, ce dernier s’est retrouvé SBF (sans bureau fixe). Soit… Mais ce n’est pas tout. Alors que le volet de la faillite de ces sociétés devait être abordé hier par le tribunal de commerce de Bruxelles, on a appris que l’avocate des sociétés belges de Bernard Tapie avait déposé une requête en récusation à l’encontre de la présidente chargée d’aborder le dossier. En effet, cette dernière a déjà été appelée à juger une première fois les PRJ introduites par les sociétés belges de Bernard Tapie. Et les avait déclarées irrecevables. Par prudence, l’avocate a préféré introduire une nouvelle PRJ, à Liège cette fois.