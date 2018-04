Bernard Tapie n'est plus le patron

Administrateur provisoire

"Cette décision marque une étape importante dans les procédures engagées pour récupérer les sommes irrégulièrement perçues par Bernard Tapie, à la suite d'un arbitrage frauduleux, dont la justice française a ordonné de manière définitive et irrévocable le remboursement pour un montant définitivement fixé à 404 millions d'euros , auxquels s'ajoutent les intérêts légaux et les frais de justice", a déclaré François Lemasson, le président du CDR.

Parcours judiciaire belge

Le 5 février, GBT Holding et AMS avaient introduit une deuxième PRJ dite correctrice, sur base de nouveaux chiffres. Quelques semaines plus tard, les deux sociétés s'étaient désistées de leurs demandes. Dans la foulée, les sociétés avaient déménagé vers Liège. Le 1er mars 2018, GBT Holding et AMS avaient déposé une nouvelle demande de PRJ, une demande également déclarée irrecevable quinze jours plus tard.