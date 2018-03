Bernard Tapie recalé à Liège

Vendredi dernier, la 3e chambre du tribunal de commerce de Liège a déclaré irrecevables les requêtes en réorganisation judiciaire (PRJ) introduites par GBT Holding et Aircraft Management Services (AMS), deux des sociétés belges de l’homme d’affaires français Bernard Tapie. C’est une nouvelle victoire pour le Consortium de Réalisation (CDR), l’organe public français chargé de régler le passif du Crédit Lyonnais et donc de récupérer les 404 millions d’euros touchés par Bernard Tapie à l’issue d’un arbitrage.

Et de deux! Après le tribunal de commerce de Bruxelles, c’est celui de Liège qui vient de déclarer l’irrecevabilité des PRJ introduites par deux des sociétés belges de Bernard Tapie. Pour la cause, GBT Holding et AMS venaient de déménager leur siège social vers Liège. Dans deux jugements rendus vendredi – et que nous avons pu consulter -, les juges n’ont pas été tendres avec les deux sociétés.