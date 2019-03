Bert De Graeve quitte Bekaert, l'action flanche

Bekaert annonce des changements importants dans sa direction. Et côté résultats annuels, le tréfileur courtraisien présente un chiffre d'affaires historique mais un Ebit sous-jacent en baisse... En Bourse, l'action est en nette baisse.

"Une nouvelle structure organisationnelle entre en vigueur à ce jour et consiste de quatre Business Units (unités d’activités) et quarte Global Functional Domains (domaines fonctionnels globaux)", explique le groupe dans un communiqué. Quelques têtes changent également à plusieurs postes importants. Jürgen Tinggren devient donc le nouveau président du conseil d’administration. Curd Vandekerckhove a lui été nommé Chief Operations Officer. Annoncé sur le départ, Frank Vromant reste CFO par intérim en attendant de lui trouver un remplaçant.

Quid des chiffres?

Le fabricant de fil d’acier annonce avoir pour la première fois de son histoire passé la barre symbolique des 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires global, en hausse de 5,5% par rapport à l’année précédente. Toutefois, l’entreprise courtraisienne voit son EBIT sous-jacent reculer de 14% sur l’année, par rapport à 2017, pour atteindre 210 millions d’euros. Le tréfileur justifie ses résultats dans un communiqué notamment par "la volatilité persistante des prix du fil machine, les tensions et changements de politique commerciales, la pression croissante sur les prix, les frais de démarrage plus élevés que prévu liés à divers programmes d'expansion majeurs et les activités fil à scier déficitaires (-9 millions d'euros) par rapport à une activité rentable l’année dernière (+21 millions d'euros) ".