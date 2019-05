Besix fait annuler l'octroi d'un marché à Galère-Wanty... après les travaux

Il y a un peu moins de quatre ans, la Région wallonne avait attribué un joli marché public à Tournai au duo de sociétés de travaux Galère et Wanty. Il s’agissait des aménagements à apporter à la zone du pont à Ponts, dans le cadre de l’élargissement de l’Escaut afin de permettre le passage de plus grandes péniches (2.000 tonnes) dans ce "couloir" de 250 mètres de long considéré, en termes de trafic par bateaux, comme un goulet d’étranglement. Le tandem d’entrepreneurs avait était choisi parmi six candidatures. Il y avait là du beau monde, on songe par exemple au groupe de dragages et travaux Jan De Nul, au constructeur CFE ou encore à Duchêne. Y figurait aussi Besix, le géant de la construction.