Bike for Kivu repart pour un nouveau tour

C’était il y a près de trois ans déjà. A l’initiative de l’ASBL Comequi, plus de 80 hommes et femmes d’affaires partaient pour le Kivu dans le cadre d’un projet hors normes. Un parcours à réaliser à pied ou à vélo sur les rives du lac Kivu, dans l’est du Congo. Objectif de cette mobilisation: lever des fonds au profit des producteurs de café du Sud-Kivu. Chaque équipe de quatre coureurs au moins devait en effet s’acquitter d’un "droit d’inscription" de 10.000 euros minimum .

Fort de cette première expérience, Thierry Beauvois, le président de Comequi, remet le couvert, entouré d’autres organisations belges et congolaises ayant pour point commun l’ aide au développement . Outre Comequi, les bénéfices de l’opération iront aussi à "En avant les enfants", ASBL belge de soutien aux enfants et aux femmes de Goma, à KKS, un fonds de garantie qui aide des start-up du Kivu à décrocher des financements de même qu’à Agri-Est, qui procède de la même manière pour les coopératives agricoles de l’est du Congo.

Équipes de six personnes

Comme en 2017, les participants découvriront le Sud Kivu à vélo ou à pieds. Le parcours a été quelque peu modifié pour découvrir de nouveaux paysages de cette "petite Suisse du Congo". Une opération logistique opérée par Kivu Travel, d’autant plus importante que le nombre de participants a été revu à la hausse. Pour l’édition 2020 du Bike for Kivu, les organisateurs tablent sur 20 équipes de six personnes maximum (pour quatre seulement en 2017). Avec comme en 2017 un ticket d’entrée fixé à 2.500 euros par participant (ou 15.000 euros par équipes) et le soutien de sponsors principaux, l’opération doit permettre de réunir 500.000 euros au profit des quatre organisations.