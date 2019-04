Blokker chancèle, les magasins belges en sursis

Selon le Telegraaf, l’enseigne néerlandaise, nettement dans le rouge, envisagerait de quitter le marché belge. Les nouveaux propriétaires démentent, et affirment leur volonté d’investir en Belgique aussi.

Le discours rassurant des syndicats belges sur l’avenir de l’enseigne néerlandaise Blokker chez nous serait-il déjà caduc? L’annonce, lundi, du rachat du groupe de distribution par son CEO, Michiel Witteveen , avait été saluée positivement, les représentants syndicaux y voyant le signe d’une possible relance sous la houlette d’un ancien de la maison.

Ils risquent bien de déchanter. La teinte désespérément rouge des chiffres de la filiale belge fait en effet revenir sur le devant de la scène le scénario d’un retrait pur et simple du marché belge.

"Une fermeture des activités belges réduirait substantiellement le cash burn" , dit notamment ce document consulté par le Telegraaf. Selon celui-ci, la filiale belge entraînerait en effet, pour l’enseigne néerlandaise, une perte annuelle se situant entre 2 et 4 millions d’euros .

Manifestement, l’état de santé des 130 magasins belges de Blokker n’est guère reluisant. L’an dernier, Blokker, dans le rouge depuis 2014, a essuyé une perte de 80 millions d’euros. Et la marge brute est descendue à 28%, alors qu’elle devrait, selon les experts, tourner autour de 40 % pour assurer la rentabilité du groupe.

Les nouveaux propriétaires rassurants

Mais les nouveaux propriétaires se veulent rassurants. Un plan stratégique a été élaboré et il concerne Blokker dans son ensemble, en ce compris la Belgique, affirment-ils.

"L’intention du nouveau propriétaire est de mettre ces projets en oeuvre: et cela signifie que des plans d’investissement sont également prévus pour la Belgique " , souligne Blokker dans un communiqué. L’entreprise ne donne toutefois aucune garantie concrète sur l’avenir . "Le marché du commerce de détail n’est pas facile" , ajoute-t-elle.

Dans un contexte marqué par la concurrence exacerbée qu’exercent l’enseigne à bas prix Action et le commerce électronique, Michiel Witteveen annonce d’ailleurs la couleur: l’heure est aux économies. Le nouveau propriétaire entend aussi gonfler le chiffre d’affaires de 22% d’ici 2021, tout en relevant la marge.

Selon le Telegraaf, des coupes claires sont d’ores et déjà prévues dans les coûts de marketing et de communication. La direction souhaite aussi optimaliser les coûts des magasins et de la logistique. Une réponse implicite aux craintes des syndicats. Qui n’ont pas manqué de relever lundi la lenteur de la mise en œuvre du programme de rénovation des magasins belges de Blokker.