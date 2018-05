Blokker s'enfonce dans les pertes et se cherche un nouveau patron

Face aux difficultés persistantes, Blokker mène depuis l’année dernière une cure d’amaigrissement drastique. Au global, le holding prévoit de s’amputer des deux tiers de son activité en cédant cinq enseignes. En Belgique, 69 magasins sur 190 doivent fermer avec la disparition de plus de 300 emplois à la clé. D’ici la fin de l’année, le groupe qui lutte pour sa survie, ne devrait plus exploiter que 400 magasins . Outre l’enseigne phare Blokker dont les magasins sont en cours de relookage, le holding va exploiter la chaîne Marskramer en franchise

D’ores et déjà, les magasins Big Bazar (articles ménagers), les magasins de décoration (Xenos et Leen Bakker) et l’enseigne de jouets Intertoys ont trouvé preneur. De fait, seuls les magasins de jouets Maxi Toys et Bart Smit sont encore à vendre.