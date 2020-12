Brexit: l'agro-alimentaire belge prie pour un accord

Alors que l'échéance du 31 décembre approche à grands pas, les secteurs belges les plus liés au Royaume-Uni redoutent le "no deal". En attendant, les entreprises textiles, de transport, et surtout agro-alimentaires honorent leurs contrats à la hâte.

Le spectre du "no deal"

Pourtant, certains, comme Thierry Huet, le CEO de la biscuiterie tournaisienne Desobry, restent optimistes. "Nous réalisons 15% de notre chiffre d'affaires en exportant au Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative. Il doit y avoir un accord et j'ai l'impression que la situation évolue dans le bon sens . Je ne peux pas imaginer que l'on revienne aux règles de l'OMC pour le commerce avec un pays européen et je pense que les négociateurs en sont conscients", nous confie-t-il.

Agro-alimentaire, textile et transport

Parmi les secteurs belges les plus touchés par le Brexit, on retrouve les produits agro-alimentaires, le transport et le textile. Notons que l'agro-alimentaire wallon représentait, en 2019, le troisième secteur exportant le plus outre-Manche. Une situation mise en péril alors que l'AWEX prévient une hausse des droits de douane et des surtaxes conséquentes sur de nombreux produits dont le beurre (+63%), le fromage (51%), le lait (47%), les œufs (22%) et les jus de fruits (13%).