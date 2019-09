British American Tobacco ne veut pas des paquets de cigarettes neutres

British American Tobacco (BAT) Belgique ne veut pas entendre parler des paquets de cigarettes neutres qui devraient faire leur apparition dans les rayons dès le 1er janvier prochain. Pour se faire entendre, le numéro deux du secteur du tabac en Belgique a décidé d’intenter des actions en suspension et en annulation de deux arrêtés royaux devant le Conseil d’État. En ligne de mire du cigarettier, on trouve notamment l’arrêté du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau.

L’impact de la hausse des prix

Cet arrêté prévoit la mise en place de paquets de cigarettes neutres, de même couleur, sans éléments de marketing leur permettant de se distinguer les uns par rapport aux autres. Et même si les buralistes et autres marchands de tabac ont un an pour se mettre en conformité, la mesure ne passe pas du côté des fabricants. En Belgique, c’est donc BAT qui, le premier, a décidé de passer à l’attaque par le biais du Conseil d’État . "La mise en place de ces paquets de cigarettes neutres n’a pas d’impact sur la santé publique, il s’agit avant tout d’une mesure symbolique" , nous explique Filip Buntinx, responsable des Affaires publiques chez BAT.

"Dans des pays comme l’Angleterre ou la France, où de telles mesures ont déjà été prises, on a constaté que la consommation de tabac ne diminue pas à cause des paquets neutres, mais bien à cause de la hausse des prix et des accises", précise notre interlocuteur. Selon lui, à ce stade, aucune étude scientifique ou académique n’est encore venue prouver le lien entre l’instauration des paquets neutres et la diminution de la consommation des cigarettes. Du côté de BAT, on y voit qu’une "mesure pour embêter les buralistes qui mettront plus de temps pour trouver le bon paquet et qui feront des erreurs dans la gestion de leurs stocks", toujours selon Filip Buntinx.