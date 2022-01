Business au Congo: quelle place pour les Belges?

Un marché de rue dans La Gombe, quartier résidentiel et d'affaires, véritable concentré de business et de pouvoir politique en RDC.

En novembre, le cercle d’affaires B19 a organisé sa première mission économique à Kinshasa, une initiative privée qui emmenait 25 entrepreneurs à la découverte du marché.

Zaventem. 27 personnes vaccinées contre la fièvre jaune attendent fébrilement de pouvoir grimper dans l’avion en direction Kinshasa. Une mission économique 100% privée et initiée par John Bogaerts - fondateur et CEO du cercle d’affaires B19 - qui, après un bref séjour au Congo l’année dernière, s’était dit que ce serait une "vraiment bonne idée" d’emmener des entrepreneurs belges rencontrer des partenaires congolais pour faire du business "tous ensemble". Surtout pas "comme avant" et surtout pas "entre blancs". Dans le lounge à l’aéroport, peu se connaissent, tous se reniflent et se vouvoient encore pour se poser la grande question du jour : "Alors, première fois au Congo?"

Des carnets d’adresses grand ouverts

Globalement, on est sur du "half en half", la moyenne d’âge est de 46 ans et les core-business sont on ne peut plus éclectiques: import/export, enseignement, télécommunications, immobilier, art, média, culture, droit, finance, assurance et business angels. Une "mission économique" certes, "de prospection" surtout, mais pour laquelle on sent que les carnets d’adresses ont été ouverts très grands. Parmi la délégation, on trouve également la future attachée économique de HUB Brussels (FIT et Awex compris) Laurence Heyblom qui, elle aussi, vient "prospecter" en vue de son installation à Kinshasa en janvier prochain.

Arrivée sur le tarmac de Ndjili. Un employé interpelle d’emblée un entrepreneur qui descend de l’avion "Alors, comment va notre Roi ?" avant d’enchaîner "C’est lequel ton préféré? Moi, c'est Baudouin parce qu’il nous a donné l’indépendance". À la douane, c’est un entrepreneur belgo-congolais qui se fait recaler: problème de passeport. On apprendra vite qu’au Congo, les problèmes administratifs, on appelle ça "des tracasseries", et que les "tracasseries" ça s’arrange toujours à la condition de ne "jamais s’énerver".

Coup de chance pour notre homme, dans cette délégation figure aussi un avocat; il connaît bien les rouages, son cabinet Daldewolf étant installé à Bruxelles comme à Kinshasa – et c’est après une heure de palabres que tous deux grimpent victorieusement dans le minibus. Une heure de trajet entre l’aéroport et l’hôtel, mais "aujourd’hui, on a de la chance, les saute-moutons sont ouverts", explique le chauffeur. Les saute-moutons? En gros, des ponts construits au-dessus des routes pour bypasser les embouteillages.

Il est 22 h, la route grouille de monde, les échoppes, les marchés et les églises battent leur plein, il y a des animaux et des camions immobilisés au milieu de la route faute d’essence. Ici, les klaxons sont une musique permanente, et la conduite, du gymkhana. Les habitations sont dévastées, alors que, pour les personnes aisées ou les expatriés, le cours de l’immobilier à Kinshasa est plus proche de celui de Paris que de celui de Bruxelles.

Une heure plus tard, on arrive à La Gombe, le quartier des ambassades et des affaires. Au bar de l’hôtel, tout le monde se tutoie en buvant une bière. Cinq jours sur place, un timing très serré et un canevas bien ficelé qui se répétera jour après jour. Des visites d’entreprise (Utex, Bralima, Finasucre, Silikin Village, la société de communication et service SCS, le lycée Prince de Liège, etc.), des déjeuners officiels, des rencontres, des conférences qui tournent toutes autour de "comment et pourquoi faire du business au Congo", des apéritifs où 50 à 100 entrepreneurs locaux sont invités chaque soir et où chacun trouve "son match" de la soirée avant de poursuivre la relation à table. Et tout cela, avant de clôturer la soirée sur le rooftop de l’hôtel Pullman où l’on retrouve le gratin de la société kinoise, un contraste tout aussi saisissant où le Veuve Clicquot coule dans les verres de start-uppers, d’hommes et de femmes d’affaires, de Blancs, de Noirs, de métis, de la diaspora revenue avec Tshisekedi, mais aussi d'expatriés et des fameux "papillons de nuit", qui proposent leurs charmes après minuit.

C’est aussi là que l’on découvre qu’à Kinshasa, parler de Belge ou de Congolais est moins pertinent que "tu as étudié où" - "c’est qui tes parents ?", en trois minutes tout compris, on sait plus ou moins à qui l'on a affaire. Étonnant aussi, ces chefs de tribus que l’on croise par hasard dans le hub de l’hôtel et qui arborent fièrement une médaille de Léopold II sur leur tenue traditionnelle. Beaucoup aussi nous parlent des "bounty", entendez la diaspora que l’on qualifie de "noire à l’extérieur, mais blanche à l’intérieur", ceux dont on dit "qu’ils relèveront le pays", mais aussi des tas de Blancs nés ici et qui, avec l’accent lingala, nous interpellent par des "Vous, les Belges!".

Ici, on ne parle pas de colonialisme, on ne parle pas de "restitution" et personne n’a jamais entendu le mot "wokisme". Non, ici on parle de business, de forces vives et de l’avenir du pays. Si la situation politique semble se stabiliser, que se passera-t-il lors des prochaines élections prévues dans deux ans? Du coup, c'est surtout sur les tissus économiques que l’on compte pour s’en sortir, "le privé et surtout pas le public", réflexe classique si l’on sait que les salaires des fonctionnaires ne sont parfois pas payés pendant des mois. Quant aux multinationales, embourbées dans la "compliance", on n'y compte plus trop non plus. En tout cas, une chose est très claire: on a besoin de "tout" et peu importe le domaine, ici le marché est "immense".

Pour situer, le Congo, c’est 80 fois Belgique, la moyenne d’âge est de 18 ans, la croissance démographique, de 4,5% par an et question "potentialité du marché", malgré ses terres et ses richesses, le pays importe son alimentation, ses boissons et même son sucre. À ce jour, Finasucre est le seul producteur du pays, mais ne couvre que deux tiers des besoins du Bas Congo uniquement, tant le transport domestique reste problématique: c'est que, concernant les infrastructures comme les produits d’importation, on entendra beaucoup parler du "made in China", "trois ans de durée de vie au maximum", préciseront certains en haussant les épaules, en ajoutant qu’en revanche, des infrastructures laissées à l’indépendance, beaucoup tiennent encore debout; on trouve même des concasseurs qui fonctionnent encore.

Question ambiance, tous les membres de la délégation ont rapporté avoir été interpellés par des "Aaaah les Belges, quand est-ce que vous revenez?". Pour beaucoup, le passé est derrière, ce qui compte, c’est l’avenir. Parmi eux, il y a les aficionados nostalgiques d’avant l’indépendance, "quand les Belges étaient là, on avait du travail, on avait de l’argent, on vivait mieux", mais il y a aussi des pragmatiques qui, face aux besoins gigantesques du pays, estiment qu’eu égard aux liens si étroits, "mieux vaut faire du business entre nous plutôt qu’avec les autres".

En parallèle, il y en a d’autres qui, avant de se confier, nous évaluent sur une échelle de 1 à 10 pour jauger notre degré de "racisme ordinaire". Un observateur averti le regrette et relève quant à lui qu’au-delà du passé commun, il ne faut pas sous-estimer la forte proximité de caractère entre Belges et Congolais: "La même rondeur, le même humour, d’une certaine façon, le Congolais, c’est un peu le Belge de l’Afrique."

Même son de cloche des entrepreneurs présents depuis plusieurs générations sur place, ces familles d’origine belge qui ont traversé l’indépendance, la zaïrisation, les pillages, les transitions politiques et qui, malgré tout, s’accrochent. Eux, ce qu’ils ne cessent de répéter, c’est que les Belges s’empêchent de revenir à cause du passé colonial, alors qu’aujourd’hui le rapport n’est plus du tout le même.

Mais là où ces entrepreneurs fulminent, c’est en voyant la présence écrasante de grandes puissances peu ou pas démocratiques qui font main basse sur les ressources du pays. Pour eux, c’est simple: "Le Congo, c’est open bar! Ils n’apportent rien, alors que les besoins sont immenses, qu’il s’agisse de logistique, de services ou de compétences." L’éducation et les soins de santé par exemple – les spécialistes sont aussi rares que les dispensaires ou les hôpitaux –, tandis que les écoles supérieures et les universités chassent des profs étrangers "à inviter", puisque leurs professeurs à eux travaillent en parallèle, faute de toucher un salaire régulier.

Pour les infrastructures ou les mines, on savait, mais ce que nous découvrons, c'est aussi que l’IT, la cybersécurité, la digitalisation et les télécommunications sont aujourd'hui cruciaux pour le développement du pays; à l’initiative d’ailleurs de Texaf, Silikin Village était créé en 2020, le plus grand hub digital d’Afrique pour codeurs et développeurs, et l’une des seules possibilités pour les jeunes de se former au numérique à ce jour.

Mais le Congo, c’est aussi 120 millions d'hectares de terres arables, de quoi nourrir 2 milliards de personnes, alors que les secteurs de l’eau, de l’électricité et des assurances viennent d’être libéralisés. Un appel d’air qui se répercute inévitablement sur d’autres écosystèmes, comme le transport ou le juridique. "Le Congo, c’est la chance d’une page vierge dans tous les domaines", relève Valery Safarian, consultant du board de la société d’assurances SFA.

La grande question, évidemment, reste celle du climat des affaires: "difficile", "lourd", "tracassier", certains acteurs iront jusqu’à dire que "c’est un peu le Far West, mais les potentialités sont sans limite pour ceux qui ont le goût du risque". Présent depuis 2010, Henry Wazne, DG de la Sofibanque – 3e banque commerciale de RDC – confirme, mais ajoute que si le harcèlement administratif est constant, il n’est jamais "personnel". Selon lui, "la clé pour s’implanter, c’est de se faire accompagner par les bonnes personnes, entendez des professionnels sur place, et sur ce point, les Belges ont un avantage sur tous les autres, car le réseau, vous l’avez déjà!" (les Belges ou les Belgo-congolais installés en RDC, NDLR).

De sources proches des milieux diplomatiques, on confirme une réelle fenêtre d’opportunités pour la Belgique, tout en susurrant "pour un an, un an et demi au plus" en raison du lancement de la campagne électorale de 2023 qui risque de "tout paralyser en amont". Les "doer" (les hommes et femmes de terrain) contestent leur pessimisme: "Entre la constitution du processus, les élections et l’installation de la présidence, il peut s’écouler des années."

En moyenne, les participants auront rencontré entre 300 et 500 personnes et auront dormi quatre heures par nuit. Une participante expliquera avoir été frappée par l’énergie kinoise, "proportionnelle à celle qu’il faut avoir pour entreprendre". Parce que, de l’avis unanime, "faire du business ici, c’est vraiment pas facile". Contactés depuis leur retour, la moitié des participants confient vouloir franchir le pas. Parmi ceux-ci, certains avouent être "déjà loin" dans la conclusion d'accords, d’autres ajoutent être en train d’étudier les business plan là où quelques-uns envoyaient facilement 30 offres à leur retour.