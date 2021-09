"C’est un bon business, un pommier, vous pourriez faire pareil?"

Plus de 200 dirigeants d’entreprises et investisseurs, belges et internationaux, se sont rassemblés pour repenser l’économie au domaine La Falize, dans le namurois.

En "glamping" avec des doux dingues? Pas tout à fait. La grand-messe du business régénératif délivre certes son lot de slogans, mais aussi des idées percutantes. Récit d'un sommet sous tente.

La recette: un campement, des séminaires et des invités de marque, dont Emmanuel Faber (ex-Danone) et Satish Kumar, "star" indienne de la simplicité volontaire. "Ting!", l’accueil du rassemblement se fait au son d’un bol tibétain. Les visages du gratin économique belge sont déjà nombreux. "Aujourd’hui, on taxe plus le travail que la pollution. Un glissement de fiscalité de l’un vers l’autre permettrait de générer plus d’emplois, plus de PIB et moins de pollution", lance un ex-politique de haut vol, en guise d’introduction. Le ton est donné, les enjeux environnementaux sont sur toutes les lèvres. Mais comment définir l’économie régénérative?

On arrête de labourer, tout simplement

"On travaille la conservation des sols, et la séquestration du carbone dans le sol. Pour un kilo de farine que nous produisons, il y a un demi-kilo de carbone enfoui dans le sol." Guirec de Wouters illustre bien la démarche, appliquée au secteur agricole. Dans la Ferme de Grange à Anhée, il se targue de produire de la bière et de la farine régénératives. Par quel miracle? "On arrête de labourer, tout simplement."

"L’agriculture conventionnelle a détruit les sols. Arrêter de labourer, c’est permettre à l'humus de se reconstituer. Et 1% d'humus en plus dans le sol, c’est une capacité d’absorption de 70 litres d’eau supplémentaires par le sol, au mètre carré. On parle beaucoup de bétonisation des sols suite aux inondations, mais en fait la qualité des terres est primordiale pour absorber l’eau."

Pouvez-vous faire du business avec amour?

De quoi alimenter la réflexion en vue de la reconstruction post-inondations. Mais comment élargir cette démarche régénérative à d’autres secteurs que l’agriculture? Il n’y a pas de réponse évidente à cette question. Une première tentative, accueillie par des applaudissements nourris, nous vient de la référence mondiale de la simplicité volontaire, Satish Kumar.

"Est-ce que vous pouvez faire du business avec amour? Mon père était un homme d’affaires, et il disait tout le temps que le but de son entreprise, c’était de se faire des amis."

C’est un bon business, un pommier

Du haut de ses 85 ans, Kumar agite les bras. Avec sa voix éraillée, un phrasé rythmé et précis, il captive l’audience. L’économie régénérative, poursuit-il, "c’est comme un pommier" (une image qui est chère à l’activiste, NDLR). "C’est un bon business, un pommier. D’une graine à un millier. Une graine peut mener à un verger entier. Aucun déchet, aucune pollution. Vous pourriez faire pareil? Si vous y parvenez, vous aurez réussi. Si pas, vous êtes des dirigeants ratés" (sic).

Malgré la sentence, le public approuve. L’image est forte, elle convainc. Et puis "c’est le chemin qui compte", nous assure-t-on ici. Reste que bon nombre d’acteurs économiques (même parmi ceux qui intègrent les enjeux climatiques dans leur fonctionnement) vont avoir quelques difficultés à se comparer à un pommier.

Bruno Roche le reconnaît d’ailleurs volontiers. "Il est certain que certaines industries auront des obstacles beaucoup plus grands que d’autres à opérer une transition vers un capitalisme responsable. Il est probable que certaines entreprises n’y arriveront pas, certaines d’entre elles disparaîtront." L’ancien chef économiste du géant alimentaire Mars prône désormais ce qu’il appelle une économie de la réciprocité. Son point de vue? En cinquante ans, la rareté a changé de nature.

"Au début des années 70, ce qui était rare, c’était le capital financier. Et les ressources naturelles étaient abondantes. Aujourd’hui, c’est l’inverse. L’économie étant aussi un enjeu de gestion de la rareté, les entreprises devront adapter leur modèle d’affaire à cette nouvelle réalité."

Pêle-mêle, les thèmes se suivent et se mélangent. La question du "juste" niveau de rentabilité, le coût de la transition pour les entreprises, la recomposition des chaînes d’approvisionnement et l’économie du bien-être. Quelques notes, profondes, du violoncelliste Jean-Paul Dessy viennent régulièrement ponctuer les débats. Avec grâce.

Le entreprises vont devoir devenir des animaux politiques

Un patron de multinationale fait mouche, lors de sa prise de parole. "Diversifier les conseils d’administration." Il en est convaincu, les entreprises doivent mettre en place une "multi-stakeholder governance" (gouvernance multi-parties-prenantes, NDLR) qui ne reflète pas uniquement les intérêts des actionnaires – et parfois des employés. "Les entreprises vont devoir devenir des animaux politiques. Et cela va demander du courage", conclut-il.