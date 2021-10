"C’est un peu facile de dire ‘nous aimerions bien, mais ce n’est pas possible’"

Si nous voulons que la diversité ne soit pas un vain mot, nous devons nous retrousser les manches. Car les "bonnes intentions" ne suffisent pas pour changer les choses, estime Sheree Atcheson, experte en diversité et en inclusion. "We need more action, less talk."

"Ces derniers temps, la diversité est mise à toutes les sauces. C’est devenu un buzz", lance Sheree Atcheson en haussant les épaules. "Au point qu’elle est en train de perdre sa signification. Elle met souvent fin à toute discussion. Il s’agit pourtant de notre vie quotidienne. De ce que nous constatons au travail. Regardez autour de vous et répondez honnêtement à la question: voyez-vous des gens qui vous ressemblent ou non? Tout le monde bénéficie-t-il des mêmes chances? C’est par là qu’il faut commencer."

Au cours d’une visioconférence depuis la ville de Kent, en Angleterre, Atcheson est tout aussi directe que dans son livre avec lequel elle s’est hissée en tête du classement international des meilleurs livres de management de l’année. "Demanding More" est le reflet de ses (presque) dix ans d’expérience – elle n’a que 30 ans – en tant qu’experte en diversité et le livre propose précisément la franche analyse promise par le sous-titre: "Why diversity and inclusion don’t happen and what you can do about it."

Elle s’inscrit dans un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur depuis plusieurs années: la diversité dans le monde de l’entreprise. En Belgique, il existe des quotas de femmes au sein des conseils d’administration. De plus en plus de multinationales publient chaque année des rapports sur la diversité, l’égalité des chances et l’inclusion (DE&I). Dans le marketing et la communication, la diversité est de plus en plus présente. Les investisseurs s’intéressent toujours davantage aux entreprises socialement responsables. Malgré tout, ces principes ne se distillent que très lentement dans la gestion quotidienne des entreprises.

Il y a dix ans, 10% des cadres de direction des entreprises belges cotées étaient des femmes. Aujourd’hui, selon une enquête menée par la rédaction, ce chiffre ne dépasse pas 14%, et au niveau des CEO, il n’est que de 3%. 95% des top managers sont blancs et deux tiers d’entre eux ont plus de 50 ans. Dans une entreprise sur deux, on parle de monoculture: il s’agit de bastions masculins, avec une grande majorité d’hommes blancs. "Ce n’est, hélas, pas une surprise", réagit Atcheson en entendant ces chiffres. "Et cela en dit long."

Comment expliquer que les choses n’évoluent pas plus vite sur le terrain?

Il y a plusieurs explications. Tout d’abord, ceux qui ont été nommés il y a cinq ou dix ans à un poste de management y resteront encore un certain temps. C’est un héritage auquel nous ne pouvons rien changer. Ensuite, de nombreux recrutements se font encore sur la base d’une préférence pour ce que l’on connaît. Les entreprises continuent à pêcher dans le même vivier et ne font aucun effort pour attirer d’autres profils.

"Soyons honnêtes: pour de nombreux patrons, ce n’est pas une priorité." Sheree Atcheson

Et troisièmement, il n’existe pas suffisamment de volonté au sein des entreprises. C’est facile de déclarer que vous trouvez la diversité importante, mais si vous ne faites rien, la situation ne changera pas. Soyons honnêtes: pour de nombreux patrons, ce n’est pas une priorité.

L’intérêt pour la diversité augmente malgré tout. Les investisseurs et l’opinion publique mettent davantage la pression...

Est-ce que je pense que nous progressons? Très certainement. Mais les choses pourraient-elles aller plus vite si nous prenions nos responsabilités? Absolument. Je m’intéresse à ce sujet depuis plus de dix ans et je vois beaucoup d’entreprises dans la phase de prise de conscience. Tout cela est bien beau, mais cela ne suffit pas pour changer les choses. We need more action, less talk.

Quelles sont les mesures à prendre ?

Pour moi, tout commence par les data. Sans données, vous aurez beau jongler avec les ambitions, vous n’obtiendrez rien de concret.

"Pour l’un, le fossé entre hommes et femmes est très profond, alors que pour l’autre, le problème se situe peut-être davantage au niveau de la couleur de peau." Sheree Atcheson

Les chiffres de votre étude en sont un exemple. Bien entendu, il existe des tendances globales, mais chaque marché est différent.

Comment déterminer les objectifs pour la Belgique si vous ne disposez que de données au niveau européen, anglais ou américain. Cela s’applique à tous les niveaux, que vous soyez une région, un secteur ou une entreprise.

Les besoins sont différents. Pour l’un, le fossé entre hommes et femmes est très profond, alors que pour l’autre, le problème se situe peut-être davantage au niveau de la couleur de peau. Vous devez faire un état des lieux pour ensuite comprendre pourquoi les statistiques sont ce qu’elles sont. Où se situe le problème? Lorsque vous l’avez compris, vous pouvez prendre des mesures pour éviter de vous retrouver au même point cinq ans plus tard. Il faut définir un objectif et élaborer les étapes pour y parvenir en étant aussi précis que possible.

L’inclusion en pratique Dans son livre, Atcheson décrit les étapes nécessaires pour développer une culture inclusive: Une procédure de recrutement claire et transparente , avec des questions et critères standardisés

, avec des questions et critères standardisés Des conditions simples et explicites pour obtenir de l’avancement

et explicites pour Une communication ouverte et bidirectionnelle entre le management et les collaborateurs

entre le management et les collaborateurs Un cadre de rémunération clair

Un code de conduite

Un traitement confidentiel des plaintes

Pour de nombreuses entreprises, cette analyse est tout sauf simple.

C’est parfois facile à dire: nous aimerions bien, mais ça ne fonctionne pas. Le fait est que vous ne pouvez pas attendre que les choses changent en continuant à appliquer les mêmes méthodes. Si, lorsque vous recrutez, vous vous retrouvez chaque fois avec les mêmes profils, vous devez oser remettre votre approche en question. Vous devez réexaminer l’ensemble du processus, pendant et après l’embauche.

On entend souvent dire: nous ne trouvons pas ces personnes. Il n’existe pas suffisamment de profils diversifiés.

Ok, mais qu’ont fait ces entreprises? Il existe de nombreuses étapes à franchir auxquelles elles ne pensent pas toujours. Par exemple, comment les annonces sont-elles rédigées? Parfois, elles attirent ou découragent inconsciemment certains profils. Quelles expériences et qualités demandez-vous? Sont-elles vraiment nécessaires? Il existe des outils qui passent ces annonces au crible. Cela peut aider.

"Si les femmes sont systématiquement rejetées lors d’une évaluation ou d’une interview lors d’un certain tour, cela vaut la peine de se demander pourquoi." Sheree Atcheson

En outre, il existe des organisations qui représentent certaines minorités. Pouvez-vous collaborer avec ces associations? Attention, cela ne suffira pas. Je connais des entreprises qui sponsorisent une conférence de femmes dans le domaine technologique dans l’espoir d’attirer davantage de candidates. Cela fonctionne généralement bien et elles attirent effectivement de plus en plus de candidates féminines, mais leur procédure d’embauche n’est pas adaptée. Et c’est là que se situe le problème. Vous devez donc aussi analyser votre processus de sélection. Fonctionne-t-il pour tout le monde? Faites-le sur base de data: quelle candidature est retenue ou rejetée et quand? S’il apparaît, par exemple, que les femmes sont systématiquement rejetées lors d’une évaluation ou d’une interview lors d’un certain tour, cela vaut la peine de se demander pourquoi.

Vous plaidez pour des données correctes, une approche structurée, la nomination d’un "diversity manager". Ce sont des efforts importants. Est-ce que cela ne limite pas votre champ d’action aux entreprises qui peuvent se le permettre?

Pas nécessairement. Votre façon d’aborder cette problématique dépend en grande partie de la taille de votre entreprise, du secteur dans lequel vous travaillez et des ressources dont vous disposez. En fait, vous n’avez pas besoin d’un budget pour réunir votre management – a fortiori s’il ne s’agit que de trois personnes – et vous poser les questions suivantes: qui recrutons-nous et pourquoi? Il est souvent encore plus facile pour les start-ups et les petites entreprises de revoir leur culture. Si elles veulent ensuite collecter des données, elles auront besoin d’outils ou de plateformes. Elles sont généralement payantes, c’est vrai, mais il existe aussi des données gratuites.

"Si vous prenez la diversité au sérieux, vous devez la traiter comme toutes les autres facettes de votre entreprise: les ventes, le design, le marketing, la production, les RH et l’ingénierie." Sheree Atcheson

Et vous pouvez également organiser des rencontres avec votre personnel. Vous devez bien entendu les planifier, ce qui nous ramène au facteur temps. Si vous estimez que c’est important, vous devez dégager du temps. Est-ce une perte de temps? Non, c’est un investissement. Si vous prenez la diversité au sérieux, vous devez la traiter comme toutes les autres facettes de votre entreprise: les ventes, le design, le marketing, la production, les RH et l’ingénierie.

Vous êtes favorable aux quotas. Mais ils sont très critiqués. Ils ne permettraient pas par exemple de nommer la meilleure personne pour un poste donné.

Je crois à la vertu des quotas parce qu’ils donnent corps à votre objectif. C’est tangible. Mais bien entendu, il est essentiel que l’on choisisse la bonne personne. Seulement, s’il apparaît systématiquement que la bonne personne a toujours le même profil – disons un homme blanc hétérosexuel de la classe moyenne – on peut conclure que votre vivier n’est pas assez grand. Dans ce cas, il est essentiel d’utiliser les quotas: ils doivent permettre d’élargir le pipe-line. Je crois, par exemple, beaucoup aux quotas en matière de recrutement. Votre entreprise peut, par exemple, s’engager à interviewer un certain pourcentage de personnes issues de groupes sous-représentés dans votre société avant de prendre toute décision d’embauche.

C’est la "Rooney Rule", à laquelle vous faites référence dans votre livre. Un principe de la National Football League américaine, selon laquelle les clubs sont obligés d’interviewer des candidats issus de minorités ethniques pour le poste d’entraîneur sans pour autant être obligés de recruter ces profils.

Exactement. Mais ensuite se pose la question suivante: que faire si, à la fin du processus de sélection, vous vous retrouvez avec une femme et un homme ayant les mêmes qualités? Qui choisir? Le contexte joue bien entendu un rôle. Si vous avez une équipe composée uniquement d’hommes, il y a de bonnes raisons de choisir la femme. Les entreprises doivent faire en sorte que leurs produits et services répondent aux besoins de la société dans laquelle elles sont actives. Elles ont besoin de différentes façons de penser, de travailler et de voir les choses.

"Il a fallu longtemps avant que la reconnaissance vocale fonctionne également pour les femmes. Et la reconnaissance faciale a déjà fait de grosses erreurs en ce qui concerne les noirs." Sheree Atcheson

Cela vaut pour tout: vous ne pouvez pas avoir une organisation composée uniquement de femmes ou de jeunes. Sinon, vous vous retrouvez dans une chambre d’écho et votre entreprise ne s’en portera pas mieux. Un exemple tout simple: la technologie. Tout le monde l’utilise, qu’il soit ou non propriétaire de sa maison, blanc ou noir, une femme ou un homme. Mais la diversité est à peine présente dans les sociétés technologiques. Résultat: certaines perspectives ne sont pas prises en compte. Il a fallu longtemps avant que la reconnaissance vocale fonctionne également pour les femmes. Et la reconnaissance faciale a déjà fait de grosses erreurs en ce qui concerne les noirs.

Les quotas reflètent les priorités. Les entreprises doivent comprendre que si elles laissent des personnes d’horizons différents s’épanouir, elles en bénéficieront en fin de compte. Même si je tiens absolument à souligner que les quotas n’ont aucun sens s’ils ne s’accompagnent pas d’une politique d’inclusion: comment faire avec ces personnes lorsqu’elles auront été embauchées? Comment faire en sorte qu’elles réussissent au sein de votre organisation?

Si je comprends bien, avant de parler diversité, il faut mettre en place une culture d’inclusion. Pouvez-vous expliquer?

Les mots diversité et inclusion sont souvent galvaudés. En outre, il s’agit de deux choses très différentes, qui exigent des stratégies adaptées.

"Si vous avez de la diversité sans inclusion, vous recruterez des collaborateurs au profil différent, mais ils ne resteront pas." Sheree Atcheson

La diversité signifie un groupe de personnes ayant des profils différents. C’est donc une question de nombres. L’inclusion signifie que les personnes doivent se sentir à l’aise dans l’organisation et peuvent s’y épanouir. Un simple test: tout le monde dispose-t-il des mêmes chances d’avancement? Si vous avez de la diversité sans inclusion, vous recruterez des collaborateurs au profil différent, mais ils ne resteront pas. Cela ne fonctionnera donc pas. Plus encore: cela peut même être contre-productif, car les gens verront la diversité comme un fardeau.

Une culture ne se change pas du jour au lendemain. Quelle stratégie proposez-vous pour l’inclusion?

Une fois de plus, vous ne pouvez changer que ce que vous mesurez. De nombreuses personnes pensent que l’inclusion est quelque chose de vague qui ne peut pas se mesurer. Les initiatives pour changer la culture ne sont donc pas évaluées par rapport à leur succès. Mais c’est faux. L’inclusion peut être mesurée. Et cela va plus loin qu’une simple collecte de chiffres sur les personnes qui abandonnent ou sur le taux de rétention des employés. Les personnes handicapées vivent-elles les systèmes de bonus différemment des autres travailleurs? Les travailleurs plus âgés partagent-ils la même vision de la diversité que les jeunes? Vous devez comprendre cette dynamique si vous voulez éviter que vos collaborateurs aient l’impression d’être rejetés.

Vue en plein écran Selon Sheree Atcheson, être "sympathique" ou "bien intentionné" ne suffit pas. ©Tom Pilston/Panos Pictures

Je ne parle pas ici d’être "sympathique" ou "bien intentionné". Cela ne suffit pas. Vous devez scanner l’ensemble de votre organisation, de la tête aux pieds. Interroger les gens et discuter. Si un problème de discrimination survient, il faut y donner suite. Vous devez écouter, réagir, et votre entreprise changera progressivement. C’est le processus d’inclusion. Il faut taper sans arrêt sur le clou. Cela ne s’arrête jamais, car le monde change et les attentes de vos collaborateurs évoluent également. La crise du coronavirus l’a clairement démontré: les gens voient aujourd’hui leur travail différemment. Je me pose moi-même la question tous les trimestres: ce que je fais correspond-il aux besoins des collaborateurs?

Dans votre livre, vous soulignez l’importance de la prise de conscience d’être privilégié. Pour la rendre concrète, vous proposez un exercice que vous appelez "Privilege walk".

C’est un exercice que j’utilise toujours dans les formations de dirigeants d’entreprises. Les gens sont alignés et reçoivent des questions sur leur background. Quels sont leur genre, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, leur origine sociale? Etc. Lors de chaque question, ils font un pas en avant ou en arrière, ce qui montre clairement les différences.

"La plupart des gens voient les choses de façon binaire: différences entre hommes et femmes, entre blancs et noirs, entre les personnes avec et sans handicap. Mais tout le monde est un mélange de tout cela." Sheree Atcheson

L’objectif consiste surtout à élargir la vision de l’inclusion. La plupart des gens voient les choses de façon binaire: différences entre hommes et femmes, entre blancs et noirs, entre les personnes avec et sans handicap. Mais tout le monde est un mélange de tout cela. Une femme blanche peut être plus compétente qu’un homme noir. Je suis moi-même une femme de couleur et j’ai vécu des moments où l’on ne tenait pas compte de moi à cause de mes origines. Parce que je ne ressemble pas à ce que je devrais être: j’ai un accent irlandais alors que je suis sri-lankaise. Mais je suis aussi privilégiée, car j’occupe un poste de management de haut niveau et que les gens m’écoutent.

Vue en plein écran

La plupart des gens trouvent que c’est compliqué et l’exercice dont nous avons parlé aide à réfléchir aux opportunités que l’on reçoit ou non. J’utilise également des données pour expliquer l’impact de certains privilèges. La différence entre ceux qui se sentent en sécurité lorsqu’ils rentrent chez eux le soir et ceux qui se sentent en danger. Ou encore, quelle est la différence lorsque vous ne pouvez pas travailler sans applications d’accessibilité (apps qui aident les personnes porteuses d’un handicap à utiliser certaines technologies, NDLR)?

Le fait est que nous avons tous des préjugés. Parfois vous entendez des personnes dire: "chez nous, ça ne joue pas" ou "nous ne voyons aucune différence". C’est certainement sympathique, mais il vaut mieux reconnaître que nous avons tous des préjugés afin de comprendre que cela a un impact et de réfléchir à la façon d’y remédier.

Cela semble être une mission de longue haleine…

Le plus difficile est de se lancer. Bien entendu, il n’existe aucune stratégie capable de tout résoudre en un claquement de doigts. Il faut commencer par collecter des données, écouter et essayer de comprendre où se situent les problèmes. Et choisir tous les trimestres ou tous les semestres un ou deux problèmes que vous souhaitez résoudre. Vous devez aussi impliquer l’ensemble de l’organisation, partager les succès et communiquer sur l’étape suivante. Vous pourrez ainsi rapidement progresser.

