CE+T plus affecté que Carmeuse ou CMI sur le marché turc

La Turquie est la 14e client de la Belgique, selon les exportations, et son 17e fournisseur (imports). Nos principales exportations vers ce pays relèvent des secteurs de la chimie, des plastiques et des métaux de base, dans cet ordre. De 4,8 milliards d’euros en 2014, elles ont fléchi à 4,5 milliards en 2015. Chez Essenscia, la fédération belge de la chimie et des sciences de la vie, on relève que le secteur a exporté pour 2,3 milliards d’euros de produits vers ce pays l’an dernier: 1,3 milliard dans la chimie/pharma et 1 milliard dans les plastiques.