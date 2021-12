CVC monte à bord du groupe liégeois derrière Circus et 777

Le géant de l'investissement CVC rejoindra GAMING1, la division jeux du groupe liégeois Ardent, aux côtés des familles fondatrices.

Il y a quelque temps déjà, le groupe liégeois Ardent, conseillé par BNP Paribas Fortis, s'est mis à la recherche d'un partenaire financier pour sa division casinos et paris en ligne GAMING1. C'est, entre autres, l'entreprise que l’on retrouve derrière les marques Circus et 777, mais également derrière une dizaine de casinos dont ceux de Namur et Spa.

Après des mois de discussions, le choix s'est finalement porté sur CVC, déjà évoqué en avril dans ces pages comme candidat potentiel. La direction de GAMING1 estime que le réseau mondial et l'expérience industrielle de cet acteur bien connu du monde du private equity contribueront à mieux soutenir le groupe dans sa croissance internationale.

CVC rejoindra GAMING1 aux côtés de trois des quatre familles actionnaires à ce jour. Il en va des Mewissen, Léonard et Boniver. Emmanuel Mewissen est le CEO de la société. La famille Bosquin quitte, elle, le capital dans la foulée de la transaction. Initialement, les quatre familles possédaient chacune environ un quart des actions.

Du reste, il est à noter que le jeu de hasard n’est pas un nouveau créneau pour CVC. Depuis plusieurs années, le géant de l'investissement est ainsi déjà actionnaire de l'italien Sisal – numéro deux des jeux de casino en ligne et numéro quatre des paris sportifs en ligne en Italie – et du leader allemand du marché des paris sportifs Tipico (sponsor de la Bundesliga allemande et du Bayern Munich). Sous la houlette de CVC, les deux groupes ont connu une solide trajectoire de croissance.

Davos

Construit à partir d'une simple salle de jeux lancée en 1992 à Liège, GAMING1 comporte désormais plus d'une dizaine de casinos – en ce compris une participation dans celui de Davos –, couplés à près d'une vingtaine de plateformes de paris en ligne et près d'une trentaine de salles de jeux, en sus d'une piste de bowling à Gosselies. Et ce, à travers six pays du Vieux continent, mais aussi au Pérou et en Colombie. Les États-Unis ont récemment été ajoutés à cette liste. Gaming One a conclu une joint-venture avec l'acteur local Delaware North.

La division Ardent se distingue de ses concurrents en n'intervenant que sur des marchés réglementés. Par là, la société s'efforce d'offrir une expérience de jeu responsable, une idée née en Belgique où le marché a longtemps été régulé.

300 millions d'euros Ardent a enregistré un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros l'an dernier.

Selon nos informations, la division d'Ardent affiche un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros (2020). Un tiers des plus de 1.300 salariés travaillent au berceau liégeois où est niché le QG de l'entreprise. Gaming One est d'ailleurs l'un des principaux sponsors du Standard via Circus.

Napoléon

Ardent est le deuxième deal du secteur des jeux de hasard en peu de temps. En effet, le fonds d'investissement Waterland a cédé cet été Napoleon Games à son homologue sectoriel Superbet.

L'opération a permis au groupe de coiffer d'un seul coup la casquette de leader du marché belge (en ligne et hors ligne) et d'empocher, entre autres, les casinos de Knokke et Middelkerke.

Superbet est une société roumaine à la stature internationale, spécialisée dans les paris sportifs et les jeux de hasard. Fondée en 2008, elle est l'un des plus grands acteurs du jeu en ligne en Europe centrale et orientale. Le groupe est également présent en Autriche et au Royaume-Uni.

L'an dernier, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires brut de 134 millions d'euros pour un bénéfice d'exploitation de 32 millions d'euros et une légère rentabilité. La croissance des revenus des jeux de paris en ligne a compensé la fermeture des casinos liée au covid avec une croissance des ventes de 7%.