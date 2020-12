Cameleon va redémarrer

Après avoir trouvé un accord avec la curatelle et avec le fondateur de la marque, l'activité de Cameleon va pouvoir redémarrer.

Après un ultime rebondissement, Cameleon, spécialisé dans le déstockage de vêtements de marque, va redémarrer sous la houlette de Pascale Switten, l'ancienne directrice opérationnelle de la société. Un accord a finalement été trouvé avec la curatelle et avec le fondateur de Cameleon, Jean-Cédric Van der Belen.

Cameleon, confronté à des difficultés financières accentuées avec la crise du coronavirus, avait fait aveu de faillite le 6 novembre dernier.

Dans la foulée, une équipe de repreneurs emmenée par Pascale Switten, accompagnée de Thibaut Dehem et d'Alexis Malherbe, deux jeunes entrepreneurs, avait fait une offre de reprise audacieuse. Mais les négociations avec la curatelle avaient buté sur le montant de l'offre, jugé trop faible.

Un euro symbolique

Finalement, il semble que tout a basculé, lorsque les curateurs, Françoise Hanssens-Ensch et François Le Gentil de Rosmorduc, sont allés à la rencontre du personnel pour leur expliquer leur position. "Face au refus de la curatelle, le management avait écrit une lettre. Suite à cela, les curateurs ont eu le courage de venir rencontrer les équipes sur place. Ils ont alors vu une équipe résiliente, bien décidée à se battre pour y arriver", nous a expliqué mardi matin Pascale Switten. C'est alors que de nouvelles négociations ont repris.

"Nous allons couper le cordon de la nouvelle société. C'est une nouvelle page qui se tourne, à nous d'écrire une nouvelle histoire". Pascale Switten Nouvelle directrice de Cameleon

En face de la nouvelle équipe, il y avait la curatelle qui voulait une offre plus élevée pour le stock, mais il y avait également Finance Brussels qui estimait que le fondateur de Cameleon, Jean-Cédric Van der Belen, devait faire un effort et céder les marques et le fichier pour un euro symbolique. Les discussions ne furent pas aisées, mais au bout du jour, les repreneurs ont revu leur offre à la hausse et le fondateur de la marque a accepté de la céder (ainsi que le fichier) pour un euro symbolique. "C'est un geste fort, il croit en notre projet, il sait que c'est la seule façon de faire renaître Cameleon", nous a encore expliqué Pascale Switten.

Rengo, comme une renaissance

Les différents actes ont été signés lundi chez un notaire et avec la curatelle. Dans la foulée, l'équipe de repreneurs a fondé la société Rengo. "En japonais, Rengo, cela veut dire Union. Mais c'est également la contraction de Renaissance et de Go", s'enthousiasme Pascale Switten.

L'idée de la nouvelle équipe est de reprendre l'activité le plus rapidement possible. Si tout se déroule comme prévu, les magasins de Genval et de Woluwe devraient rouvrir leurs portes le weekend prochain. Le projet prévoit la reprise de 80 à 85% du personnel.

Couper le cordon

Sous la houlette de Jean-Olivier Collinet, l'administrateur délégué de l'asbl JobYourself, qui porte dans cette aventure le projet Reload Yourself, les travailleurs devraient reprendre le travail par le biais d'une coopérative d'activités. Ceux qui choisiraient cette formule pourraient travailler chez Cameleon en gardant leurs allocations de chômage pendant 18 mois. L'argent gagné à ce moment-là sera réinvesti dans la société, en échange de quoi les travailleurs entreront au capital de la société à hauteur de 24% maximum.

"J'étais très émue ce matin de pouvoir remettre l'Avenue Ariane dans mon GPS", nous a encore déclaré Pascale Switten qui accueillera ce mardi matin les équipes en présence de Barbara Ttrachte, la secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique. "Nous allons couper le cordon de la nouvelle société. C'est une nouvelle page qui se tourne, à nous d'écrire une nouvelle histoire".