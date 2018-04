Caterpillar défend la marque CAT en justice

Caterpillar entend défendre sa marque commerciale CAT. Le fabricant canadien d’engins forestiers Tigercat vient de l’apprendre à ses dépens devant la cour d’appel de Liège.

Quand Caterpillar sort les griffes pour défendre sa marque "CAT", cela peut faire mal. Le fabricant canadien de machines et d’équipements forestiers Tigercat vient de l’apprendre à ses dépens.

Un arrêt rendu le 20 mars par la 7e chambre de la cour d’appel de Liège a constaté qu’en faisant usage du signe "Tigercat", le fabricant canadien créait un risque de confusion avec la marque Cat de Caterpillar. Au cours de leur discussion, les juges de la cour d’appel ont estimé que la marque CAT devait être considérée comme une marque renommée connue d’une partie significative du grand public.

Pour appuyer cette thèse, les avocats de Caterpillar, Emmanuel Cornu et Eric De Gryse, ont rappelé l’ancienneté de la marque "CAT" et son rayonnement national et international. De façon plus anecdotique, au moment d’évoquer le rayonnement de la marque, ils ont rappelé que des produits de la marque CAT apparaissaient dans des films comme "Skyfall", "Le monde ne suffit pas" et "Tomb Raider".

Tigercat va devoir changer le nom de ses engins vendus dans le Benelux.

De son côté, Tigercat, une société canadienne créée en 1992, est spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements forestiers et d’équipements industriels tout terrain. Afin de vendre ses machines, Tigercat court les marchés et les salons du monde entier, des foires où il n’est pas rare que Tigercat et Caterpillar se croisent. Les juges ont constaté que la renommée de la marque Tigercat n’était en rien équivalente à celle de la marque CAT, avant de préciser que CAT revêtait également la signification qu’elle a dans le sens commun dans la langue anglaise, les parties s’accordant à la traduire comme chat! Tigercat ne revêt pas un autre sens, ont encore estimé les juges, si ce n’est que cette marque fait référence à une variété de chat, entraînant de facto un risque de confusion indirecte.

De par le caractère particulièrement distinctif et de par la renommée de la marque CAT, la reprise des trois lettres CAT telles quelles dans le signe Tigercat "fait de celui-ci une marque similaire à la première", ont encore précisé les juges de la cour d’appel de Liège.

La cour a également estimé que Caterpillar et Tigercat vendaient des produits similaires de par leur nature, de par leur aspect extérieur et de par le marché auquel ils s’adressent. Au cours de défense, Tigercat a notamment expliqué que si ces engins étaient peints en jaune (comme ceux de Caterpillar), c’est essentiellement pour des raisons de sécurité. La cour n’a pas suivi cet argument, précisant que cette couleur n’était pas l’apanage de tous les engins forestiers.

Confusion indirecte

Fort de tout ce qui précède, les juges, suivant la thèse défendue par Emmanuel Cornu et Eric De Gryse, ont estimé qu’il y avait bel et bien un risque de confusion indirecte entre le signe "Tigercat" et la marque "CAT", notamment en raison de la similarité conceptuelle entre les deux, le premier suggérant n’être que le dérivé du second. La cour a précisé que même un niveau d’attention accru ou élevé ne suffirait pas à exclure ce risque de confusion.