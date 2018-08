Ces patrons britanniques bien, très bien, payés

→ Cette rémunération annuelle médiane des directeurs généraux des 100 entreprises membres de l'indice vedette de la Bourse de Londres, le FTSE-100, s'est élevée l'an passé à 3,93 millions de livres (4,4 millions d'euros) , ont calculé le High Pay Centre et le Chartered Institute of Personnel and Development. → Encore plus frappant, la rémunération moyenne de ces dirigeants a augmenté encore davantage, de 23%, à 5,66 millions de livres (6,34 millions d'euros), représentant 145 fois la paie moyenne des employés de ces entreprises. À titre comparatif, notons que la rémunération moyenne d'un patron du Bel20 atteint 2,15 millions d'euros (+13%), soit 50 fois plus que le salaire brut moyen d'un employé .

La rémunération annuelle comprend le salaire, les primes à court et long termes et les paiements pour la retraite.

Début juin, le ministre des Entreprises du gouvernement conservateur, Greg Clark, a présenté un projet de loi visant à contraindre les sociétés de plus de 250 salariés à publier et expliquer chaque année l'écart de salaire entre leur directeur général et les employés. Ce texte doit être débattu et voté au Parlement. "Dans ce contexte, nous aurions pu espérer que davantage de pression soit exercée sur les plus grosses paies par les comités de rémunération et les actionnaires", a regretté Luke Hildyard.