Changement à la tête de TAS Belgium

Diplômée de la Stockholm School of Economics et HEC Paris, Ina Maller a débuté sa carrière dans la finance en gestion d’actifs financiers à Stockholm puis en fusions et acquisitions à Londres. À partir de 2005, elle intègre le cabinet de conseil en management McKinsey. Elle y travaille sur des projets dans une dizaine de pays différents pour les secteurs des hautes technologies et de l’aérospatial.