Chronostock va surfer sur la vague d'été à la côte belge

L’enseigne pop-up la plus connue sur le marché belge cible le littoral et Anvers pour l’instant. Son patron, qui se montre sévère sur l’état actuel du commerce de détail, dit avoir vécu une année 2017 difficile. Un récent apport de capital va servir à renforcer l’offre éphémère.

Jean-Luc Roisin est un genre de coucou qui pond dans le nid des autres. À la nuance près qu’il ne s’installe que lorsque le nid est désespérément vide. Depuis plus de dix ans déjà, il est le détenteur pour la Belgique de la franchise ChronoStock. Il gère pour l’instant sept magasins éphémères, à Bruxelles, Uccle, Woluwe, Liège (2), Waterloo et Hasselt. Deux, trois employés par magasin y vendent des articles de marques dégriffés. Après une année 2017 difficile, requinqué par une récente recapitalisation (200.000 euros) venue de l’ex-n°1 de Delhaize Belgium, Denis Knoops, il programme l’ouverture de quatre nouveaux points de vente.

Chronostock Nombre de points de vente: 7 magasins éphémères ouverts 4 dans le viseur avant l’été

7 magasins éphémères ouverts 4 dans le viseur avant l’été Nombre d’employés: 2-3 en moyenne par magasin

2-3 en moyenne par magasin Actionnaire majoritaire depuis la récente augmentation de capital: Denis Knoops, ex-numéro 1 de Delhaize

Le master franchiseur est d’ailleurs quasi sans arrêt en train de fermer un point de vente quelque part et d’en ouvrir un ailleurs, comme récemment à Genk ou au Westland Shopping d’Anderlecht. Son quotidien est donc d’arpenter les rues et les centres commerciaux, en prenant au passage le pouls du marché partout dans le pays, tant du côté des loyers demandés que des chiffres d’affaires obtenus.

Selon lui, les commerçants sont de plus en plus nombreux à tirer la langue pour l’instant. "Après 2008, je peux dire que j’ai eu huit années où tout était facile et où on ne se posait pas de questions: on ouvrait et ça marchait. Mais depuis plus d’un an au moins, ce n’est plus le cas: j’ai vu mes marges et mes ventes se tasser et je dois rogner sur tout, limiter le personnel, augmenter les marges sur les ventes. Parfois, mon personnel, qui est pourtant habitué à l’éphémère, ne comprend pas ce qui se passe", explique le patron, qui se prépare à aller arpenter les artères commerçantes du littoral belge pour y profiter de l’appel d’air touristique estival. "Et aussi à finaliser un gros coup sur Bruxelles… Mais il est encore trop tôt pour en parler", sourit-il.

Cibler le littoral et le Meir

Il confie avoir déjà signé à Coxyde, dans une rue perpendiculaire à la digue. Et il lorgne Ostende et Knokke, sans encore avoir concrétisé l’essai. "On aimerait négocier trois emplacements côtiers pour l’été. Je suis également en train de tenter de m’installer sur le Meir, à Anvers. Mais pour ça, il faut que les propriétaires préfèrent louer et continuer à payer les taxes sur les commerces. Certains me disent parfois avoir intérêt à garder porte close en attendant un locataire à prix plein plutôt que de signer un bail précaire avec moi. Après quelques mois de vacance, ils ne paient en effet plus la taxe sur les surfaces commerciales", lâche-t-il.

Fiasco à Malines

Sur les rabais consentis par les propriétaires avec lesquels il traite, Jean-Luc Roisin reste disert: la poignée de patrons concernés ne lui pardonneraient pas d’en faire étalage. Quant à la durée du bail négocié, elle oscille entre trois à six mois. "Mais quand un magasin éphémère tourne vraiment bien – comme récemment rue Neuve – et que le propriétaire concerné n’a toujours pas de locataire dans le viseur, on négocie pour prolonger mensuellement", explique-t-il.

"On n’est pas gagnant à tous les coups. Quand je vois qu’on vend à perte, j’arrête les frais." Jean-Luc Roisin Chronostock Belgique

L’inverse est déjà arrivé plusieurs fois: "Je ne suis pas gagnant à tous les coups. Et quand je vois qu’on vend à perte, j’arrête les frais, quitte à perdre le montant sec du loyer négocié. J’ai d’ailleurs ouvert, puis fermé rapidement un magasin à Malines, tellement les ventes étaient en dessous des attentes. J’ai pris une gamelle monstrueuse; et j’ai préféré limiter la casse et payer le loyer fixé durant quatre mois avec le volet baissé. C’était pourtant bien placé, à l’angle du Bruul…", pose le patron, qui plaint les commerçants qui doivent s’engager à prix plein et ne peuvent casser le bail avant terme. "Si c’est pour juste rembourser mon loyer, mon personnel et mes fournisseurs sans gagner un euro, je préfère encore faire un break et prendre des vacances à la mer…", avoue-t-il, avec aplomb.