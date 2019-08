Cinq médailles belges aux WorldSkills

Pour cette édition, la Belgique avait misé sur autant de talents en compétition dans 14 métiers différents, les métiers parcs et jardins et mécatronique se déroulant en binôme. Notre pays était également en compétition en cuisine, pâtisserie, coiffure, fashion technology, soudage, ébénisterie, menuiserie, maçonnerie, technologie automobile, réception d’hôtel, imprimerie et en cloud computing, une toute nouvelle discipline, mise en place avec le soutien d’Amazon.