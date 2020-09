Cinq nominées au titre de Scale-up de l'Année 2020

L'édition 2020 du prix de la Scale-up de l'Année départagera cinq finalistes: BePark, EyeD Pharma, La Niche, Proxyclick et Sortlist. Verdict le 7 décembre.

Qui va succéder à CluePoints, Scale-up de l'Année 2019, spécialisée dans la détection de fraude dans les essais cliniques? L'an dernier, le jury du prix organisé par EY, L'Echo et BNP Paribas Fortis avait choisi quatre nominées. Cette année, pour sa 8e édition, il devra départager cinq finalistes.

Le titre, qui met en lumière une jeune entreprise à fort potentiel de croissance, se jouera entre BePark, EyeD Pharma, La Niche, Proxyclick et Sortlist. Présentation succincte des nominées.

BePark

Fondée en 2011, la start-up basée à Ixelles est née d'un constat: sociétés de bureaux et supermarchés disposent de places en nombre qui restent vides par moments, alors même que certains cherchent désespérément un endroit où se garer.

BePark a donc développé des services et des solutions digitales permettant aux entreprises ainsi qu’aux acteurs immobiliers de mieux rentabiliser leurs parkings tout en améliorant la mobilité vers, depuis et autour de leurs bâtiments. Sur le modèle d'un eBay ou d'un Airbnb, BePark réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros et emploie 39 personnes.

EyeD Pharma

Active, comme son nom l'indique, dans le secteur ophtalmologique, EyeD Pharma (55 salariés pour 5,8 millions d'euros de chiffre d'affaires) s'est fixé pour objectif de traiter le glaucome, une maladie oculaire frappant surtout les personnes de plus de 55 ans et susceptible de mener à une perte de vision.

28 millions € EyeD Pharma a levé l’an dernier 28 millions d’euros pour développer ses implants intra-oculaires.

La société liégeoise, créée en 2012, a levé l’an dernier 28 millions d’euros pour développer ses implants intra-oculaires. Avec le soutien d'une brochette d'entrepreneurs renommés comme Gilles Samyn, François Blondel ou Denis Knoops.

La Niche

Filiale du groupe namurois Superdog, dédié aux industries créatives et digitales, La Niche se spécialise dans la stratégie et la conception de produits technologiques. Cette agence numérique, qui emploie 27 personnes et pèse 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, se consacre à la création de plateformes, d'applications mobiles, mais aussi au côté structurel et structurant d'un accompagnement de stratégie digitale.

Alors que Dogstudio est attachée à l’émotionnel et Superbe, à l’expérientiel, La Niche se consacre avant tout à la stratégie et au marketing.

Proxyclick

Spécialiste de la gestion des visiteurs à l’accueil, la start-up basée à Woluwe-Saint-Pierre, qui emploie 80 personnes, aide les entreprises à répondre à leurs impératifs de sécurité, de santé, de protection des données et d’image.

7.000 bâtiments La solution de Proxyclick est présente dans 7.000 bâtiments et peut s'appuyer sur une clientèle dans plus de 100 pays.

La solution de Proxyclick est présente dans 7.000 bâtiments et peut s'appuyer sur une clientèle dans plus de 100 pays qui lui assure un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Ses plus belles collaborations se font avec des noms comme Airbnb, L'Oréal, Vodafone, UCB ou encore Sodexo.

Sortlist

Présentée comme le "Tinder du marketing", cette scale-up basée à Wavre a développé une plateforme de mises en relation entre fournisseurs de services marketing et entreprises. Depuis 2014, Sortlist (70 employés, 2,6 millions d'euros de revenus) s'est fait une place de choix dans la mise en relation entre les entreprises et les agences en Europe.

Avec l’avènement du digital, le marché du marketing est devenu très opaque. Les agences d’accompagnement des entreprises se sont donc multipliées, accentuant la difficulté pour ces dernières de faire le bon choix. C'est là qu'intervient Sortlist, qui propose une sélection d’agences sur mesure pour leur projet.