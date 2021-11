Cobepa cède le labo de bioanalyse BioAgilytix

Le véhicule majoritairement aux mains des Spoelberch a cédé sa place au fonds Cinven à bord du labo américain BioAgitalyx. Une opération à plus de deux milliards de dollars.

Le montant exact mis sur la table par la société de capital-investissement Cinven n'est pas connu . Tout au plus sait-on que la valorisation , dette comprise, de BioAgilytix dépassait les 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros).

Dès lors, on ne sait pas non plus combien la société d'investissement bruxelloise majoritairement aux mains des Spoelberch, Cobepa, tirera de la vente des 52% qu'il détenait depuis fin 2018 dans le labo américain. Pour autant, il est raisonnable de tabler sur quelques centaines de millions de dollars. Elle réinvestira par ailleurs dans la société, a-t-elle fait savoir.