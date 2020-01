Cobepa prend le contrôle de Gerflor, géant français du vinyle

Le groupe français, qui pèse 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires , est le leader mondial des revêtements de sol pour salles de sport. Mais ses activités sont loin de se limiter à ce secteur. Il produit aussi des sols en vinyle pour les marchés résidentiel et professionnel: ils sont utilisés dans des bureaux, hôtels, écoles et hôpitaux, mais aussi par des sociétés de transport terrestre et aérien. La société belge IVC, qui appartient depuis quelques années au groupe américain Mohawk, figure parmi les concurrents de Gerflor.

Cobepa se montre avare de commentaires à propos de cette opération qui doit encore être présentée au conseil d’entreprise de Gerflor (et être approuvée par les autorités européennes). Il est certain en tout cas que, pour les Belges, le coût du deal s’élève au moins à quelques centaines de millions d’euros.

Cinquième d’affilée

Cette reprise permet ainsi à la famille Spoelberch, un des actionnaires belges de référence du géant brassicole AB InBev, de participer au développement du groupe français de revêtements de sol. Depuis que Cobepa s’est émancipé de BNP Paribas en 2004, la société d’investissement bruxelloise est détenue, pour plus de la moitié de son capital, par la famille Spoelberch. Outre cette dernière, la famille allemande Boehringer (active dans la pharmacie) et des membres de la famille du banquier Benjamin de Rothschild y possèdent également une participation, tout comme la société britannique Caledonia Investments, à hauteur de 5,4%.

Gerflor deviendra donc sous peu la quatrième entreprise française dans le portefeuille de Cobepa, à côté du prestataire de services professionnels Socotec, du groupe actif dans les crèches Babilou et de Scalian, spécialisée dans la numérisation et la rationalisation opérationnelle des entreprises. Dans le portefeuille de Cobepa (voir ci-contre), on retrouve aussi des entreprises telles que Le Pain Quotidien (43%), la banque d’affaires Degroof Petercam (12%) et la société de production de chaux et de calcaire Carmeuse (20%).