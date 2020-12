Cobepa se lance dans la plomberie et les climatiseurs aux USA

Le spécialiste des services de bricolage Heartland Home Services change de propriétaire. Auparavant détenu par le fonds d'investissement North Branch Capital, il passe désormais dans le giron de The Jordan Company et de Cobepa .

Heartland installe et entretient les climatiseurs outre-Atlantique, de même qu'effectue des travaux d'électricité et de plomberie . Depuis son QG du Michigan, l'entreprise opère sous neuf marques dans cinq États du Midwest américain. Pour le reste, aucun autre chiffre n'est connu.

Appétit américain

Il s'agit-là du deuxième deal américain pour Cobepa en peu de temps. Il y a quelques semaines, l'investisseur bruxellois vendait sa participation de 40% dans Gen II avec un solide profit. Derrière ce nom exotique, se cache une entreprise qui joue un rôle essentiel dans le back office du monde de l'investissement, s'occupant de la comptabilité des fonds, de leurs relations avec leurs investisseurs, etc. Au total, Gen II gère 375 milliards de capitaux provenant de plus de 500 fonds et de leurs 25.000 investisseurs.