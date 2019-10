Colruyt et Fluxys vont construire une usine d'hydrogène

Le groupe de supermarchés et le gestionnaire du réseau gazier veulent produire de l’hydrogène à partir d’énergie éolienne. Le feu vert à l’investissement devrait être donné dans les semaines qui viennent.

Colruyt veut produire de l’hydrogène à partir de l’électricité produite par les parcs éoliens en mer. Parkwind, sa filiale spécialisée dans l’éolien en mer, et Eoly, son fournisseur d’électricité verte, ont mené avec le gestionnaire du réseau de gaz Fluxys une étude de faisabilité portant sur la construction d’une usine de production d’hydrogène. Le travail préparatoire est terminé, apprend L’Echo, et le feu vert devrait être donné à l’investissement par les conseils d’administration de Colruyt Group et Fluxys dans les semaines qui viennent.