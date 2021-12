Comment (ne pas) baptiser une société? 2: Gare aux jeux de mots douteux

Si transformer La Vache qui Rit en La Vaes qui Rit ou La Grande Vadrouille en Grange Vadrouille vous amuse, c'est que ces noms de société ont atteint un de leurs buts.

Comme on dispose d'une grande liberté pour choisir la dénomination sociale de son entreprise, beaucoup de fondateurs se laissent tenter par l'exercice du jeu de mots. Cela peut aider à éviter l'écueil des noms proches préexistants, qui prévaudront en cas de litige. Cela peut aussi rencontrer un autre impératif du genre: créer un nom qu'on retienne facilement. Attention, toutefois, de ne pas tomber dans le jeu de mots facile ou malvenu, et de ne pas oublier le lien avec l'activité envisagée. Voici une série de cas exemplaires, ou tout simplement cocasses, pêchés dans la population des entreprises enregistrées en Belgique…

La société "La Bouche des Goûts" exploite un restaurant, "La Vaes qui rit" fait du conseil en communication. Deux exemples qui illustrent la difficulté qu’il y a à faire coïncider l’humour et l’activité.

Commençons par une devinette: à quel secteur appartient la société La Bouche des Goûts? Si vous répondez "travaux d’égouttage", vous aurez tout faux. Cette entreprise, créée en 2013 à Charleroi, exploite un restaurant homonyme! Il fallait oser. La Vaes Qui Rit renvoie, elle, à un secteur auquel on ne pensera pas de prime abord: le conseil en communication. La seule explication qu'on y trouve, c'est que sa fondatrice s'appelle Catherine Vaes.

Ces deux premiers exemples illustrent la difficulté qu'il y a à faire coïncider l'humour et l'activité. Les asbl La Grange Vadrouille et Potes en Ciel ont mieux réussi l'exercice: la première cherche à sensibiliser les individus au monde de la ferme, la seconde fédère des adeptes de sports aéronautiques.

Le malt à toutes les sauces

On situera entre les deux extrêmes La Beauté du Zeste, une association ayant pour objet de sensibiliser le public à la surconsommation et son impact. Idem pour Freddy Met Curry, une entreprise bruxelloise de livraison de produits alimentaires et boissons sains et locaux: on ne fait pas d'emblée le lien avec l'activité, ni le rapport avec Queen d'ailleurs, mais au moins on retient le nom.

Avec Malt Attacks, on risque bien de retenir le nom et l'activité liée au malt, moins de saisir le lien avec le film.

Malt Attacks renvoie d'une part au film parodique de Tim Burton, de l'autre au maltage et à la brasserie, ce qui nous amène aux activités réelles de l'entreprise, le commerce et la production de boissons alcoolisées, ainsi que l'organisation de banquets ou de cours... Comme dans l'exemple précédent, on risque bien de retenir le nom et l'activité liée au malt, moins de saisir le lien avec le film.

Man in Block y réussissait mieux, puisque cette firme de transport de personnes et de location de voitures avec chauffeurs propose notamment des chauffeurs vêtus comme les personnages principaux du film Men in Black. Mais, curieusement, ses dirigeants ont décidé d'en changer le nom pour adopter celui d'Air Mike. Sans doute parce que celui-ci permet de mieux faire comprendre qu'il intègre un service de navettes vers les aéroports belges et proches.

Retour au secteur brassicole avec la création de l'asbl Pas Malt Celle-Là, à Namur, en 2019: celle-ci se fait fort de promouvoir le folklore brassicole et l'artisanat local. Belle adéquation entre le nom et le projet, rien à dire de ce côté-là. Le jeu de mots lui-même, en revanche, s'avère un peu pauvret.

La bière et le cinéma inspirent décidément beaucoup les jeunes brasseurs belges. Le film Inglorious Bastards de Quentin Tarantino a ainsi généré deux nouvelles raisons sociales sous nos latitudes: Glorious Bastards à Courtrai et Inglorious Beer Stars à Anvers qui, toutes deux, recouvrent entre autres une activité de brassage de bière! À noter que la première compte déjà au moins un homonyme en Autriche, active dans le même secteur.

Avec Basic Frit, le seul hic est qu'on ne voit pas le rapport avec la chaîne de remise en forme… sauf à considérer qu'après avoir ingurgité les frites, on doit se mettre au fitness?

G du Bol, créée cette année à Liège, entend exploiter un ou plusieurs établissements horeca. Le G renvoie à l'initiale du prénom d'un des fondateurs. On comprend le nom, on va sans doute le mémoriser et le secteur concerné se laisse deviner. Quant à Basic Frit, cette starter d'Emblen fait dans le fastfood et la frite. Cela marche aussi, c'est drôle, le seul hic étant qu'in fine, on ne voit pas le rapport avec la chaîne de remise en forme… sauf à considérer qu'après avoir ingurgité les frites, on doit se mettre au fitness?

Une bête non identifiée

Moins lisible est le nom Label & Labet, une société montoise de consultance en production musicale et artistique. Pour le label, OK, mais quid de Labet? Les noms des fondateurs n'ont rien à voir… Difficile aussi de comprendre le sens de Cullifornication, une société de gestion, de conseil et d'événements lancée récemment par John Culliford, un petit-fils de Peyo. Voilà deux exemples de jeux de mots qui loupent vraisemblablement leur cible.

Difficile de choisir le référent dans le cas de On The Road Degen: le groupe de blues Canned Heat, le chanteur de country Willie Nelson ou le Français Bernard Lavilliers? Mais le jeu fonctionne, sachant qu'il s'agit d'une activité de pilotage de drones et de prise d'images et de production de film. Degen est le patronyme du fondateur, cqfd.

Pas mal non plus, le nom de la société coopérative AlluMeuse, dont l'activité consiste à publier un magazine et animer une plateforme d'infos décalées au départ de la région namuroise. Seul souci, le nom est trop proche du mot référé, de sorte que sans la deuxième majuscule, on passe à côté du jeu...