Comment (ne pas) baptiser une société? 4, Les noms de société à éviter

Certains entrepreneurs prennent des risques en donnant des noms ronflants ou provocants à leur société. D'autres négligent l'importance des trois langues nationales.

Choisir une dénomination sociale qui soit proche ou identique au nom d’une entreprise existante n’est pas le seul risque "onomastique" que court le fondateur d’une nouvelle société en personne morale. Il y a aussi des noms malheureux, qu’un conseiller avisé lui recommanderait d’éviter à tout prix. Manifestement, beaucoup de starters se passent de ce genre de conseils…

Baptiser Gastro On Fire son entreprise de restauration (foodtruck) semble par exemple une mauvaise idée. On pense d'emblée moins à une référence gastronomique que clinique. Il faut croire que la réflexion a fini par faire son chemin chez ses parents, puisqu’ils ont fini par en changer le nom (en V-Step). Il faut ajouter, pour être honnête, qu’ils ont également modifié son objet social et quitté le secteur de l’horeca.

Les gérants de Grand Popo ont eux aussi décidé de rebaptiser leur entreprise. Ils sont passés à GPP. Cet acronyme est déjà moins… interpellant que son nom d’origine, même si, comme elle pratique le transport, l’entretien et la location de véhicules, la société ne risquait pas de heurter la sensibilité de ses clients. Au même chapitre des changements de nom, on relèvera que la firme de commerce et production textile Flemmard est devenue… Flemar, une modification fondamentale, on en conviendra.

Histoires de hon

Les raisons sociales recourant sans précaution au suffixe (ou affixe, selon les mots) "con" sont nombreuses et variées au point que cela dépasse l’entendement. C’est ainsi qu’on rencontre des entreprises qui s’appellent Assiscon, Alcon, Demicon, Degrocon, Con Invest, Ducon, Edicon, Energcon, Promocon, Technocon et même une Ypercon… Et l'on vous épargne les orthographes fantaisistes, genre New-Kon. On en reste pantois, même si on comprend qu’en néerlandais le problème est moindre, voire inexistant: la Belgique reste un pays et un marché trilingue, ce qui rend ces initiatives particulièrement risquées.

L’observation vaut aussi pour Triplebit, une société de conseil informatique basée à Temse. Sacré "morceau", dirait un anglophone.

Dans un autre genre, on est interpellés par les cas de Combine, un drôle de nom pour une firme d’expertise et de tests, et de Bastards Burgers pour une société de restauration. Quelle confiance donne-t-on au client avec pareils intitulés? Tout comme on comprend mal pourquoi cette entreprise créant des sites internet a été baptisée M’Enfin, à moins d’avoir voulu évoquer Gaston Lagaffe (et même là, ça n’est pas engageant). Pas très engageante non plus, cette entreprise de commerce en ligne qui exerce sous le nom de Snottebel.

Dire puis faire faillite

Mais le plus fou, ce sont ces entreprises qui semblent avoir été prédestinées à déposer le bilan. La firme Badaboum et Patatras (commerce de jouets et vêtements) a ainsi fait faillite, de même que les sociétés Bardaff (vente de voitures), Epilogue (agence de publicité), Mérite Plus (autre agence de pub), Enfin (fabrication d’objets en bois) et The Little Joke (commerce de vêtements pour enfants). Titanic Express, dont l’objet social ressemblait à un extrait de l’annuaire téléphonique, a sombré elle aussi: mauvaise idée de départ de son fondateur.

Hôtel Terminus (promotion immobilière) a été mis en liquidation, de même que l’entreprise de menuiserie Endless (littéralement: "sans fin"), tandis que Jeu Set & Match (horeca) a fait l’objet d’une dissolution judiciaire... On essuiera par ailleurs une larme en songeant au destin de la SPRL Mon Amour, une boîte de décoration qui a fait faillite à Ixelles. Quand même l'amour défaille...

Cinq Pif pour deux Paf

Dans les métiers créatifs, les surprises sont fréquentes. Bonnes ou mauvaises, d’ailleurs. Kilucru est un studio graphique (et conseil en image) wallon, dont on retiendra sans doute le nom, de même qu’on ne risque pas d’oublier Keskonfoula, une agence de publicité et de copywriting anversoise. Le lien avec l’activité, en revanche, reste à démontrer. La SPRL Nofuturlututu entend combiner, elle, activité éditoriale et horeca, sans qu’on puisse davantage le deviner à son nom quasi onomatopique. C’est plus clair avec la SPRL Écoute Une Fois, une firme qui organise des spectacles vivants: on lui souhaite juste que ses clients lui prêtent plusieurs fois l’oreille et pas qu’une seule. Et tant qu’à faire, pourquoi pas Pour Kwapa, comme cette compagnie d’activité et promotion culturelle et artistique?

Restons dans les onomatopées pour épingler Waterplouf. Son business? L’investissement immobilier. À se demander si elle entend construire sur pilotis. Ou encore Miam-Miam Glou-Glou, qui, comme son nom ne l’indique nullement, fait dans la programmation informatique.

Et terminons par un petit jeu qui démontre, si besoin était, qu’outre son faible caractère informatif, l’onomatopée ne permet pas de se distinguer des autres: combien pensez-vous qu’il existe d’entreprises pif, paf ou pouf ? La bonne réponse est sept; il y a dans le détail cinq Pif, dont une savoureuse Pif!Agency, et deux Paf… Reste Pouf, non utilisée à ce jour alors que, paradoxalement, c’est sans doute la plus signifiante des trois...