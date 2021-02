Conceptexpo, l'artisan des stands du Salon de l'Auto, se cherche un nouveau souffle

Le groupe wavrien au service des D'Ieteren, Facq et autres Stuv est repris par son CEO et un ancien d'AB InBev, profitant de la crise pour accélérer sa réinvention.

L'opération avait été planifiée en 2013, la voici concrétisée. Emile de Cartier de Marchienne et Bruno Théry passent définitivement le flambeau de ConceptExpo, a-t-on appris à bonne source. Un groupe qu'ils cofondaient il y a une trentaine d'années de cela.

Monté au capital en 2013, l'actuel CEO, Alain Pajot, reprend en effet l'intégralité des parts du spécialiste wavrien de l'aménagement de stands et d'espaces commerciaux prisé des D'Ieteren, Stuv, Facq, Kreffel et autres Pharmacies Servais.

En 2019, pressé par le désir d'entreprendre hors du giron d'un grand groupe, le trentenaire reprenait la société active dans l'événementiel Eponym. "C'est comme cela que l'on a été amené à se rencontrer", raconte Alain Pajot. " Le fit humain et managérial, avec une idée d'approche collaborative, responsabilisante et bienveillante du management, a été immédiat ".

De plus, les profils des deux hommes sont particulièrement complémentaires . D'un côté, Alain Pajot présente une connaissance de fonds du business, de même qu'offre une certaine forme de stabilité pour l'entreprise; de l'autre; Thomas Blake apporte une expérience à l'international, de même qu'une approche plus technologique.

Touchée par la crise

Ce qui sera bienvenu pour aborder l'avenir. En effet, Conceptexpo a été frappée de plein fouet par la crise en 2020 avec 70% de ses 18 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidés (pré-covid s'entend) réalisés dans les stands pour salons d'exposition belges (Salon de l'Auto, Batibouw,…) et internationales. "On est tombé à quasi zéro euro de revenu du jour au lendemain", souligne celui qui a tenu la barre en pleine tempête.

Mais, heureusement, les équipes, soit environ 80 personnes, ont tenu bon . Avec une belle retombée à la clé puisque plus de 10,5 millions d'euros de chiffre d'affaires sont prévus sur l'exercice qui s'achèvera en juin.

Diversification salvatrice

La recette miracle ayant permis de rattraper la sauce ? Une diversification entamée post-crise de 2008 – "et heureusement" – dans l'aménagement d'espaces commerciaux ( cinéma White au Docks Bruxsel , Cercle du Lac, espace Rolex de la joaillerie Slaets à Anvers...), et en particulier de pharmacies où l’entreprise est devenue un acteur important.

Là, à la différence de l'activité événementielle, "on a connu une forte croissance , de l'ordre de 75% sur l'année", indique Thomas Blake, et ce grâce à une crise qui " a servi d'accélérateur ". L'entreprise wavrienne peut d'ailleurs même se targuer d'une percée en pleine pandémie sur ce marché en Flandre, forte d'une demande de nouvelles manières de faire dans l'expérience physique proposée aux consommateurs.

"On vise tout ce qui touche aux nouvelles manières de travailler, car l'on pense avoir un rôle à jour sur ce marché qui présente une vraie demande."

Du reste, parce que surfer sur les seules vagues nées de décisions passées aurait été trop facile, Conceptexpo s'est aussi lancée cette année dans une nouvelle activité: "on vise tout ce qui touche aux nouvelles manières de travailler , car l'on pense avoir un rôle à jour sur ce marché qui présente une vraie demande", explique Thomas Blake. Ce qui passe par l' aménagement d'espaces de bureaux avec pour premier projet d'ampleur une participation à la transformation du siège de BNP Paribas Fortis , au cœur de Bruxelles, mais aussi par des solutions de travail à domicile avec le développement d’un bureau de jardin modulaire haut de gamme, du nom de "Nest Office".

D'autres cordes pourraient par ailleurs être ajoutées rapidement à l'arc de Conceptexpo, entend-on. Et pour cause, après un exercice de réflexion mené en interne par un groupe d'employés, sept autres nouveaux projets ont aussi émergé, dont trois ont été retenus. Nous n'en saurons pas plus à ce stade, "mais il y a un vrai chemin qui se dessine", conclut aujourd'hui Alain Pajot.