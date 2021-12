Copus (Vivaldis) achète une agence d'intérim ouverte sur l'Est

Les Belges connaissent déjà bien Vivaldis Interim , mais beaucoup moins Copus Group . C'est le nom du holding faîtier d'un groupe qui commence à compter dans le secteur de l'intérim et, plus largement, dans le monde du détachement/recrutement. Depuis 2016 et la montée au capital du fonds d'investissement Dovesco aux côtés de Buysse & Partners , Vivaldis/Copus ne s'est plus contenté d'une croissance organique, mais a grandi également par acquisitions.

Et le groupe vient de réaliser deux nouveaux rachats: Copus a pris le contrôle (60%) de Bennet Engineering, une agence anversoise bien implantée dans les milieux portuaires et spécialisée dans la consultance et le détachement pour l'industrie de la transformation; il a par ailleurs racheté l'entièreté du capital de Primus Personal, une entreprise de travail temporaire établie dans le nord-ouest de l'Allemagne et très investie dans le recrutement de profils spécialisés en Europe de l'Est.