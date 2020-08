Un télétravailleur sur trois mal briefé par sa direction

Bosser à domicile n'est pas la panacée pour tout le monde, révèle un sondage du bureau Michaël Page. Certains employeurs oublient de les accompagner.

Le télétravail a du bon et du moins bon... Un tiers des employés en Belgique reprochent à leur direction leur manière de communiquer sur les changements dans l'organisation du travail induits par la pandémie et les mesures de confinement, selon un sondage effectué par le bureau de recrutement Michaël Page.

Concernant spécifiquement le télétravail, ils n'ont par exemple pas reçu de consignes claires sur les horaires de connexion: doivent-ils télétravailler en continu (sauf pause de midi) de 9 à 17h, demeurer plus longtemps disponibles au-delà de l'horaire de base, etc. Autre exemple, qui a trait aux conditions de travail et aux salaires: certains d'entre eux ont appris "par la bande" que leur direction avait décidé de geler cette année toutes les promotions: ils auraient préféré recevoir le message directement du management, dans un cadre bien structuré.

Un message d'alerte à nuancer

Intéressant, ce message d'alerte aux dirigeants est aussitôt à nuancer. La même enquête montre en effet qu'une majorité d'employés se déclarent satisfaits de l'aide reçue de leur employeur. Dans le détail, 60,6% d'entre eux estiment avoir bénéficié d'un accompagnement de qualité et 38%, soit un peu plus que la part des mécontents, sont satisfaits de la communication du management. Autrement dit, certains employeurs font bien le job, et d'autres non...

"Ces nouvelles mesures pourraient avoir un impact psychologique plus importants sur les travailleurs." Grégory Renardy directeur exécutif, Michaël Page Belgique

Dur, le retour à la maison

Michaël Page a effectué ce sondage dans toute l'Europe, en développant des volets chiffrés par pays. Il a interrogé les employés et les candidats recourant à ses services durant les deux derniers mois, ce qui lui a permis aussi de mesurer leur perception de l'impact des nouvelles mesures de confinement dans les divers marchés. On y découvre que la moitié des employés étaient impatients de reprendre le chemin du bureau en Belgique et qu'un tiers disaient "ne pas le craindre".

Les nouvelles mesures du fédéral prônant à nouveau le télétravail les auront déçus. "Ces nouvelles mesures pourraient avoir un impact psychologique plus important sur les travailleurs", souligne Grégory Renardy, directeur exécutif chez Michaël Page Belgique. "Beaucoup d'entre eux avaient hâte de revoir leurs collègues, et certains préfèrent que les réunions se déroulent en face à face. Ce retour au télétravail imposé demandera aux employeurs encore plus d'organisation, de compréhension, mais aussi d'accompagnement envers leurs employés." Conclusion des enquêteurs: le télétravail ne convient pas à tous.

Prétentions revues à la baisse

Le Covid-19 a d'autres effets sur les employés et les candidats à l'emploi: 80% des personnes interrogées en Belgique prévoient que cette crise aura un impact négatif sur leur carrière au cours des deux années à venir. Et près de deux tiers d'entre eux (63%) s'attendent à devoir réduire leurs exigences lorsqu'ils postuleront pour un nouvel emploi. Logique, puisque l'offre de postes s'est raréfiée avec la crise: les opportunités sur le marché du travail ne vont pas reprendre tout de suite.

Les deux à trois mois de confinement ont été mis à profit par un certain nombre de travailleurs pour réévaluer leur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, révèle également le sondage: quatre personnes sur dix ont résolu d'accorder plus d'importance à leurs priorités personnelles dans leur prochain emploi.