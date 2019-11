Cotée sur le segment Growth, Europublidis fait faillite

La faillite est intervenue à la suite d’une longue saga judiciaire , émaillée d’homologation(s) et de refus de réorganisation judiciaire (PRJ) par le tribunal de l’entreprise ou par la cour d’appel.

Du côté des comptes, la situation de la société dénotait ces dernières années une activité très faible, voire inexistante. Pour 2018, Europublidis a annoncé pour 93.000 euros de ventes et prestations; sa marge brute d’exploitation s’est avérée négative de 70.000 euros, son résultat net se soldant par une perte de 95.000 euros. Du fait des pertes reportées qui totalisaient 4,99 millions à fin décembre dernier, ses capitaux propres étaient négatifs de 1,4 million. Il n’y avait pas eu beaucoup plus de mouvement les deux années précédentes; la marge brute était négative de quelques milliers d’euros en 2017 et positive de 14.000 euros en 2016.