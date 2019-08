Credendo élargit sa couverture à l'Irak

Si la situation de l’Irak – ravagé par plus de vingt ans de guerres – est encore évaluée comme "risquée et dangereuse" par le ministère belge des Affaires étrangères, les perspectives macroéconomiques du pays sont jugées suffisamment favorables pour y investir sur le long terme. La défaite militaire de Daech au printemps dernier avait déjà incité l’agence belge de crédit à l’exportation, Credendo, à élargir sa couverture sur les transactions à court terme, notamment dans les secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et de la construction.