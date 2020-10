De Droixhe à Bali, l'itinéraire d'un fou de mer devenu constructeur de bateaux

Depuis cinq ans, le Liégeois Boumedienne Senous dirige à Bali la société Yacht Sourcing. Venu de l'associatif, il assouvit sa passion pour la mer en cogérant cette société active dans l'organisation de croisières, la construction navale et la gestion de marinas.

Les hasards de la vie peuvent orienter une destinée, parfois plus tôt qu'on ne le croit. Alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, Boumedienne Senous est un jour invité par les parents d'un ami à naviguer avec eux sur leur voilier. Il ne sait pas encore que ces quelques jours de navigation vont déterminer un choix de vie qu'il ne regrette pas une seconde.

Pour ce gamin du quartier liégeois de Droixhe, ô combien éloigné de la quiétude et de la majesté des espaces marins, cette croisière en mer est un véritable coup de foudre. "Depuis lors, toute ma pratique sportive tourne autour de la mer. Des gars comme Loïc Peyron ou Eric Tabarly sont devenus mes idoles", raconte-t-il.

Faire de sa passion un métier a mis un peu de temps à percoler. Diplôme d’analyste programmeur en poche, Boumedienne Senous commence à travailler dans le secteur associatif. Il organise notamment la Caravane des Quartiers, une initiative qui permet aux jeunes de participer à des événements culturels peu accessibles. Non sans profiter de ses temps libres pour passer son brevet de moniteur de plongée et acquérir une licence de navigation.

"J’ai beaucoup voyagé, alternant généralement les séjours d’un an à l’étranger avec des retours en Belgique. J’ai séjourné dans les Caraïbes, en Asie, où j'ai pu assouvir ma passion pour la mer", dit celui que tout le monde appelle "Boum". Qui sent alors déjà qu'il devrait faire de son amour de la navigation un métier.

Un paradis pour navigateurs

La découverte de Bali et de l’Indonésie, un paradis pour les navigateurs, marque le tournant décisif. "Il y avait de belles opportunités de croissance dans l’industrie du nautisme. L’Indonésie, le plus grand archipel du monde (17.000 îles), a la plus petite flotte d’Asie du Sud-est. Il y avait clairement un terreau fertile."

Boumedienne Senous finit par sauter le pas. Il s'envole pour Bali où il commence à travailler comme directeur de croisière. La construction navale viendra ensuite, après sa rencontre avec celui qui est toujours son associé, le Français Xavier Fabre, déjà immergé dans le milieu nautique puisque son père travaillait dans un chantier naval.

Boum ne s'en cache pas, vivre de sa passion aura été difficile à accepter pour son père. "Il a été mineur, puis ouvrier chez Uniroyal. Pour lui, la notion de travail était associée à l'idée de difficulté, de souffrance. Mais il a fini par s'y faire. De toute façon, je suis de ceux qui n’ont pas besoin d’être dirigés. Et le cycle 9-17, ce n’était pas mon truc. Je me suis donc lancé dans l’entrepreneuriat, un mode de vie qui me convient, où l'on ne compte pas ses heures."

Une offre "clé en main"

En 2015, Boumedienne Senous et Xavier Fabre créent la société Yacht Sourcing. Ses créneaux d'activité: le courtage pour yachts, les croisières de luxe, la construction navale et la gestion de marinas.

"Notre but était d’emblée de proposer une offre clé en main, comme dans l’industrie musicale, où les contrats '360 degrés' permettent à une maison de disques de prendre en charge l’ensemble de la valorisation d’une œuvre (production d’un disque, merchandising…). Nous assumons la gestion de l’équipage, la location de bateaux, le transport de touristes. Nous proposons aussi des services d’agent pour les bateaux étrangers qui viennent ici", explique Boum.

D'emblée, les deux associés se centrent sur le créneau du luxe, moins sensible aux périodes de crise. Yacht Sourcing s'arroge l’exclusivité en Indonésie sur des marques de bateaux prestigieuses comme Ferretti, Pershing ou Riva.

Aujourd'hui, Yacht Sourcing emploie une soixantaine de salariés – et jusqu'à 200 en période chaude pour le chantier naval –, pour un chiffre d’affaires de 5 millions de dollars. La construction navale (en moyenne, trois bateaux construits sur un an et demi) représente 50% de ses revenus.

"Nous sommes devenus experts dans la construction de pinisi, des voiliers en bois traditionnels indonésiens destinés au transport de marchandises, que nous avons transformés en bateaux de plaisance pour touristes", explique Boumedienne Senous.

Le problème, c'est que pour vendre des bateaux, il faut des infrastructures. Hormis à Djakarta, la capitale, il n’y a pas de marina en Indonésie. Difficile, dans de telles conditions, de vendre des bateaux de luxe. Yacht Sourcing y a vu une opportunité et s'est lancée dans la construction de ce genre d'infrastructure, en partenariat avec la société française Marina Management and Consulting (MM&C), qui a développé et gère notamment la marina d'Abu Dhabi.

Malgré un rapport à l’argent et au travail très différent dans une île hindouiste située au cœur du plus grand état musulman du monde, Boumedienne Senous ne regrette pas une seconde d'avoir fait de Bali sa base d'opérations.

Marge de croissance

"Il y a bien sûr des difficultés, liées au manque d'infrastructures, à la bureaucratie, au manque de soutien aux entrepreneurs étrangers, pour qui il est plus compliqué et plus cher d’investir. La langue et les différences de culture ne facilitent pas les choses non plus. Mais les atouts de Bali contrebalancent largement ces quelques inconvénients: le climat, idéal pour un pays d'eau comme l’Indonésie, l'essor économique de l’Asie. Et l’Indonésie, qui est le pays où il y a le plus de nouveaux millionnaires, sort d’une période de protectionnisme et s’ouvre au tourisme, ce qui attire les navigateurs", explique-t-il.

La marge de croissance est d'ailleurs importante: Bali attire actuellement 5 millions de touristes par an, alors que la Thaïlande, par exemple, en attire 20 millions.

En choisissant de vivre sa vie de l'autre côté du globe, on s'expose au mal du pays. "La Belgique me manque parfois. Mes parents vieillissent, je m’arrange donc pour revenir deux ou trois fois par an au pays. Et ma famille, mes sœurs notamment, vient me voir aussi à Bali, surtout en hiver, pour profiter du soleil et du climat."

Boumedienne Senous pourrait-il imaginer poursuivre son activité en Europe? C'est faisable, selon lui, mais non sans difficultés. "Nous utilisons des essences rares qui sont disponibles ici mais qui sont protégées en Europe. Il faudrait donc recourir à d’autres types de bois. Et puis, il y a le coût de la main-d’œuvre. Elle est beaucoup moins chère ici. Sans compter que des métiers comme celui de calfateur (le calfatage, c’est l’étanchéification de la coque, NDLR) sont quasi inexistants en Europe, et donc très chers, alors qu’ici il y en a beaucoup."