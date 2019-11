De La Rue au bord de la faillite

L’action du premier fabricant de billets de banque au monde est au plus bas, et sa dette a explosé. Il risque de stopper ses activités si sa situation commerciale ne se redresse pas.

Trois avertissements sur résultats en six mois et une baisse du chiffre d’affaires annuel de 15% ont fait plonger l’action à un plus bas depuis le début des années 2000. Plus inquiétant encore, la dette a explosé au cours des six derniers mois, passant de 107,5 millions de livres (environ 125 millions d’euros) à 170,7 millions de livres (198 millions d’euros).