Decathlon rachète l'énergie solaire de ses clients en échange d'un chèque

Aujourd'hui, Decathlon tire 27% de son électricité de panneaux solaires installés sur les toits de quelque 25 magasins en Belgique. À très court terme, dès 2021, l'enseigne voudrait générer un tiers de son électricité à partir de ses propres panneaux solaires. Mais elle ambitionne davantage, en associant ses clients "pour former la première communauté de l'énergie en Belgique" .

La Flandre et Bruxelles en pôle

"Le système sera, dans un premier temps, uniquement accessible aux résidents équipés d'un compteur digital, c'est-à-dire en Flandre et à Bruxelles. Pour la Wallonie, qui fonctionne encore avec les compteurs à l'envers, il faudra attendre un peu. On vise l'horizon 2024", explique Alex Polfliet, gérant du bureau d'études en énergie Zero Emission Solutions, concepteur du modèle.