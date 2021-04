Deliveroo: ouvert aux petits investisseurs, le titre repart à la hausse

Un répit de courte durée?

"Les actions Deliveroo sont orientées à la hausse au début de la cotation ouverte à tous, les investisseurs passant outre les débuts horribles de l'entreprise en tant qu'entreprise cotée", remarque Neil Wilson , de Markets.com . "Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de vote de confiance ou de stabilisation, mais cela doit néanmoins représenter un soulagement pour la direction de l'entreprise et ses banques" , ajoute-t-il, rappelant qu' un mouvement de grève se prépare par ailleurs sur la paie et les conditions de travail des livreurs mercredi.

Le syndicat des travailleurs indépendants de Grande-Bretagne (IWGB) affirmait, mardi, par voie de communiqué, que "des centaines de livreurs Deliveroo envisageaient une grève le mercredi 7 avri l pour demander une rémunération juste, une meilleure protection et des droits du travail élémentaires".

Il ajoute que des manifestations "socialement distanciées" sont prévues à Londres et dans plusieurs villes à travers le pays. "Malgré un répit ce matin et un potentiel intérêt spéculatif, l'action reste très inférieure à son prix de lancement et il reste à voir si ce niveau sera suffisamment bas pour tenter de nouveaux acheteurs", renchérit Richard Hunter, analyste d'Interactive Investors.