Deminor décourage la tenue d'assemblées générales par écrit

Le bureau de défense des actionnaires critique un point de l'arrêté royal autorisant les assemblées à distance pour cause de crise: selon lui, la possibilité d'organiser une AG par écrit ne devrait pas être ouverte aux sociétés non cotées.

En raison de la crise, le gouvernement fédéral a fait usage de ses pouvoirs spéciaux pour permettre aux sociétés et associations de tenir leurs assemblées générales (AG) à distance, par voie électronique (vidéo-conférence...) ou par écrit. Il a également prévu la possibilité de reporter l'assemblée à plus tard. Ces mesures sont détaillées dans l'arrêté royal N°4 du 9 avril 2020 et nombre de sociétés cotées ont déjà modifié leurs convocations en conséquence. Il existe toutefois un risque d'abus, pointe Deminor. Dans le viseur du cabinet de défense des actionnaires minoritaires: les assemblées organisées entièrement par écrit.

"Le texte du gouvernement (...) va un pas trop loin en permettant à l'organe d’administration d'imposer une procédure purement écrite pour la tenue des assemblées." Deminor Cabinet de défense des actionnaires

"Le texte du gouvernement (...) va un pas trop loin en permettant à l'organe d’administration d'imposer une procédure purement écrite pour la tenue des assemblées en lieu et place de la tenue d'assemblées électroniques", écrit Deminor dans un communiqué. Selon lui, si pareille procédure peut convenir aux sociétés cotées qui auraient des difficultés pratiques à tenir une AG électronique, elle ne devrait pas pouvoir servir aux sociétés non cotées. La procédure écrite restreint fortement la participation, puisqu'elle oblige à voter par procuration (avec instruction de vote à un membre de l'organe de gestion) et à poser à l'avance ses questions. "Cela implique l'expression d'un vote sans avoir la réponse à sa question", souligne le cabinet qui estime que cela "dénature" l'assemblée ordinaire.

Adhésion à la décision sur le dividende

Deminor recommande donc vivement aux sociétés non cotées de privilégier la tenue d'une AG électronique. Il ajoute qu'il existe des solutions techniques qui permettent sans trop de difficulté de les organiser.

"Les actionnaires minoritaires ne peuvent pas accepter d'être privés de leurs droits à être informés et à poser des questions dans une période aussi importante de l'histoire de leur entreprise." Deminor Cabinet de défense des actionnaires