Deminor se lance dans l'accompagnement de start-ups

Le bureau de défense des actionnaires se diversifie avec "dups", un service de conseil financier et juridique à destination des start-ups en recherche d'investisseurs.

Si, en cinq ans, une quinzaine de start-ups avaient déjà frappé à la porte de Deminor pour ses conseils lors d'augmentations de capital ou de litiges avec leurs actionnaires, l'approche n'avait jamais été formalisée pour autant du côté du bureau de défense des actionnaires (Fortis, Arco…).

Jusqu'à aujourd'hui. En effet, le confinement a enfin permis aux équipes de dégager du temps pour mettre en œuvre une idée qui leur trottait en tête depuis deux ans déjà.

Fort de dossiers de plus en plus nombreux, de même que de situations de plus en plus diverses, Deminor inaugure en ce début de semaine "dups", un service de conseil financier et juridique dédié aux patrons d­e jeunes pousses en recherche d'investisseurs.

Approche globale

Concrètement, "on leur offre désormais un accompagnement de A à Z dans les levées de fonds (processus s'étalant en général sur une demi-année environ, NDLR) par exemple, allant de la préparation de l'opération (business plan, valorisation…) jusqu'au protocole d'accord et au pacte d'actionnaires, en passant par un accompagnement lors des négociations notamment", détaille Pierre-Alexis Léonard, associé chez Deminor.

"Avec dups, on va accompagner les fondateurs de A à Z dans leurs levées de fonds." Pierre-Alexis Léonard Associé chez Deminor

Tout ceci avec une approche globale – sous le modèle dit de "one stop shop" ("guichet unique"), dans le jargon. Un point qui devrait constituer là le principal différenciateur avec d'autres acteurs du marché que peuvent être les cabinets d'avocats, les banques, ou les cabinets de conseil. "Au vu de nos 30 ans d'expérience (Deminor est fondé en 1990 par Eric Coppieters et par Deficom, NDLR), on pense avoir une certaine maîtrise que pour se le permettre."

Pour l'occasion, une équipe de cinq personnes a été mise sur pied, répartie entre Bruxelles et Gand. Pierre-Alexis Léonard (35 ans), associé depuis 2017 chez Deminor et juriste de formation, en prend les commandes.

À ce stade, un client a déjà frappé à la porte. Syndic4you, cette jeune plateforme de gestion de copropriété à destination des syndics bénévoles, viendra signer le premier accompagnement officiel, après des opérations déjà menées par le passé autour du réseau social des langues Speaky, racheté en 2016 par Altissia (Nicolas-Louis Boël), ou du producteur de blocs isolants à base de chanvre IsoHemp.

5% En cas de levée de fonds réussie, Deminor se rémunère via une commission d'environ 5% pour une opération tournant autour des 500.000 euros.

Quid du modèle de rémunération pour Deminor? "On se rémunère uniquement s'il y a clôture de l'opération, via une commission de l'ordre de 5% (dans le cadre d'une augmentation de capital d'environ 500.000 euros, NDLR) – cela peut être plus ou moins en fonction du montant levé", précise Pierre-Alexis Léonard.

Conserver sa notoriété

De quoi capter de la croissance dans une nouvelle niche, donc, pour Deminor. Mais pas que. Car, l'idée du conseil aux start-ups poursuit aussi un autre objectif, plus profond pour l'entreprise.

En effet, par ce développement, il s'agit aussi de préparer l'avenir dans la foulée. Deminor est un nom bien connu de la génération aux commandes aujourd'hui, il l'est peut-être déjà moins du côté de celle qui commence à prendre du galon dans le monde des affaires. Il y avait donc là une opportunité à œuvrer à la notoriété du bureau auprès d'un nouveau public.

Après tout, se couper des start-ups, en réalité, veut aussi dire se couper de potentiels clients demain.