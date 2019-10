Des actionnaires d'Ubizen attendent depuis dix ans que justice se fasse

Il doit être écrit quelque part que le chemin judiciaire d’une poignée de petits actionnaires d’Ubizen sera long et semé d’embûches. Une nouvelle passe d’armes vient d’avoir lieu cette semaine devant la cour d’appel de Bruxelles. L’affaire dont il est question remonte à 2007, époque à laquelle l’Américain Cybertrust, qui détenait 95,8% des titres d’Ubizen, avait, dans le cadre d’une offre de reprise (squeeze-out), proposé un prix de 2,10 euros par action. Depuis cette époque, une septantaine d’actionnaires, s’estimant lésés par le prix de rachat de leurs actions se battent en justice pour que ce prix soit revu à la hausse. Les actionnaires estiment que le prix du squeeze-out n’avait pas pris en compte des données financières plus favorables apparues après la publication du prospectus, et surtout la perspective de revente immédiate de Cybertrust à Verizon avec une forte plus-value. Au fil des procédures, ces actionnaires, défendus par Laurent Arnauts, ont fait savoir qu’ils réclamaient plus d’un million d’euros. L’affaire a rebondi en cassation, laquelle avait jugé que la cour des marchés ne pouvait pas tenir compte d’une approbation du prospectus par la CBFA, jugée illégale pour défaut de motivation du prix.