Des actionnaires de Biocartis pourraient aller en justice

Récemment, la biotech Biocartis, spécialisée dans le diagnostic des maladies via son mini-labo Idylla, a annoncé la création d'une "New Biocartis", une nouvelle entité qui sera entièrement détenue par les créditeurs actuels de Biocartis. À terme, les actifs de la biotech seront transférés dans la nouvelle entité et "l'ancienne" Biocartis sera mise en liquidation. Dans un communiqué, la biotech a fait savoir que ses actionnaires ne percevront plus rien, ni maintenant, ni au moment de la liquidation.