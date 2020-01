Des obligataires minoritaires contestent le refinancement d'Hamon

La société cotée, spécialisée dans les systèmes industriels de refroidissement, de dépollution de l’air et de récupération de chaleur a essuyé des pertes en 2017 et en 2018, à hauteur de 22,6 et de 25,3 millions d’euros. Afin de poursuivre l’aventure, Hamon n’avait d’autre choix que de refinancer son emprunt obligataire de 55 millions d’euros, une opération qui ne pouvait se faire qu’avec l’accord des obligataires. In fine, le 22 août dernier, la majorité des obligataires a validé le plan de refinancement proposé par la direction d’Hamon.