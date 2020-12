Deux fondations vont aider les entrepreneurs en faillite à se reconstruire

Les fondations Pulse et Degroof Petercam préparent un programme d'accompagnement professionnel et personnel des entrepreneurs ayant dû déposer le bilan.

Mais il n'empêche. A un moment ou à un autre, les mauvaises nouvelles devraient s'enchaîner , et ce, malgré les efforts de l'exécutif pour limiter les dégâts.

Face à ce constat, deux acteurs ont décidé de se retrousser les manches : la Pulse Foundation et la Fondation Degroof Petercam .

Derrière la première, née en 2012, l'on retrouve des familles entrepreneuriales (parmi lesquelles les Solvay-Janssen, les Spoelberch et les Mulliez), des industriels et des chefs d’entreprises désireux de soutenir l'esprit d'entreprendre. Derrière la seconde, créée au lendemain de la crise économique et financière de 2008, l'on retrouve la banque privée bien connue, cherchant aider l'ensemble des citoyens à se réaliser dans une vie professionnelle leur assurant un futur digne.