Deux vainqueurs dans le litige Coucke-Perrigo...

Le tribunal arbitral Cepani a rendu un jugement de Salomon dans le différend entre Marc Coucke, Waterland et Perrigo. Le groupe américain semble être le vainqueur moral, Coucke et Waterland le vainqueur financier.

Marc Coucke et le consortium financier autour du fonds d'investissement Waterland doivent verser au géant pharmaceutique américain Perrigo un montant net de 266 millions d'euros dans le cadre de leur différend sur le rachat d'Omega Pharma. Le tribunal arbitral Cepani a tranché après des mois de procédure.

Comme toujours en arbitrage, la sentence de près de 500 pages n'est pas noir ou blanc.

Les trois arbitres du Cepani jugent que les vendeurs ont effectivement été trompés sur un certain nombre de points. Cela n'a pas été le cas sur toute une série d'autres points. Si les arbitres se réfèrent principalement au management d'Omega Pharma dirigé par Marc Coucke, ils pointent également la responsabilité de Waterland & co., qui détenait 48% d'Omega Pharma et était représenté au conseil d'administration.

Perrigo semble donc être un gagnant moral. Mais Cooke & Co. sont les gagnants financiers de ce conflit qui dure depuis des années. Car le géant pharmaceutique américain exigeait (hors intérêts et frais) 1,9 milliard d'euros de Coucke & co. Le Cepani ne les a pas du tout suivis sur ce point. Et de loin même, le Cepani jugeant que les dommages causés à Perrigo ont été bien moindres. Les 266 millions ne représentent donc qu'un bon 10% du montant prévu.

Compte tenu des 248 millions d'euros qui se trouvent sur un compte bloqué depuis le rachat (pour couvrir d'éventuels litiges), Coucke & co. vont devoir débourser - intérêts et frais compris - un maximum d'environ 100 millions d'euros. C'est une somme considérable, mais tout à fait gérable pour les vendeurs d'Omega Pharma.

Demande reconventionnelle rejetée

Marc Coucke avait également - pour un montant non divulgué - déposé une demande reconventionnelle contre Perrigo. Il a demandé des compensations aux Américains car il estimait que le groupe pharmaceutique n'avait pas agi de bonne foi dans le rachat d'Omega Pharma.

"Ils analysent tout avec 300 personnes depuis six mois", avait-il déclaré il y a quelque temps. "Je vais le dire simplement : ils achètent une voiture, la conduisent dix fois contre le mur. Et ils disent au bout de six mois : "Nous aimerions le ramener, car elle est cassée."