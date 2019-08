Dune, l'ambitieux projet français pour concurrencer le bitcoin

Une nouvelle cryptomonnaie baptisée dune et financée, entre autres, par Xavier Niel et Oussama Ammar, va voir le jour d’ici peu.

Dans le monde des cryptomonnaies, il y a régulièrement des annonces concernant la création de nouveaux protocoles blockchain et donc de nouvelles monnaies virtuelles qui en découlent. Certaines annonces suscitent plus d’intérêt que d’autres. Quand on peut compter sur le soutien financier des entrepreneurs français les plus influents, on se situe clairement dans la première catégorie.

Dune est un projet développé par la start-up française Origin Lab qui est soutenue massivement par le fonds franco-américain Starchain Capital, déjà actif dans le secteur des cryptomonnaies avec coinbase notamment. Comme beaucoup de projets de cryptomonnaies, il est issu d’une divergence de points de vue entre dirigeants d’un autre protocole appelé tezos, dune va être lancé le 10 septembre avec pour but de concurrencer des cryptomonnaie comme le bitcoin ou l’ethereum qui sont respectivement à la première et deuxième places en termes de capitalisation.

Réel concurrent du bitcoin ou effet d’annonce?

"De gros moyens financiers ne sont pas une assurance de réussite dans ce domaine." Kevin de Patoul CEO de keyrock

"Ce qui est potentiellement intéressant, c’est qu’un nouveau projet avec d’autres façons de faire, un autre type de gouvernance et des améliorations voit le jour", explique Kevin de Patoul, fondateur de la start-up Keyrock et expert belge des cryptomonnaies. Il est, par contre, beaucoup plus mesuré sur l’engouement à avoir sur le projet en tant que futur concurrent au bitcoin et à l’ethereum, les deux cryptomonnaie les plus importantes au monde.

"Tout dépend des moyens financiers derrière le projet car de gros moyens financiers ne sont pas une assurance de réussite. Dune est issu d’une scission d’un projet existant appelé tezos qui, malgré des levées de fonds à plus de 200 millions de dollars, reste pour l’instant la 17e cryptomonnaie en termes de capitalisation."

D’autres projets similaires issus de scissions ont connu des destins peu glorieux comme le bitcoin cash qui n’a jamais réussi à égaler son grand frère.

Au niveau des moyens financiers, si les montants d’investissements n’ont pas été communiqués, les noms des investisseurs sont connus et le moins que l’ont puisse dire c’est que la liste de noms est impressionnante. On y retrouve des investisseurs privés français comme Marc Simoncini (Meetic), Jean-David Blanc (Allociné), Oussama Ammar (The Family), sans oublier Xavier Niel (Free) qui est déjà impliqué dans le futur projet de cryptomonnaie de Facebook, le libra.