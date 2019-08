Durobor relancé par ses travailleurs?

L’initiative, répercutée ce mardi par La Nouvelle Gazette, est soutenue par la FGTB et le SETCa, qui a convoqué ce mercredi matin une conférence de presse pour expliciter le projet. Celui-ci consisterait à relancer l’usine via la création d’une coopérative. "Nous avons les clients, nous avons le savoir-faire. Il ne faudrait pas plus d’un mois pour pouvoir relancer des commandes", assure Jean-Louis Delmoitiez, ex-responsable RH et l’un des cinq porteurs du projet.