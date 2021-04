Échec de la création du premier syndicat d'Amazon aux États-Unis

Les résultats du scrutin en vue de la création d'un syndicat Amazon aux États-Unis sont sans appel: c'est un échec pour les employés de l'entreprise, alors que le géant de l'e-commerce a mené une campagne sans précédent contre l'initiative. Le RWSDU dénonce quant à lui un vote truqué.

La tentative de créer le premier syndicat Amazon aux États-Unis, dans l'Alabama, au sud-est du pays, a échoué, apprenait-on ce vendredi. La majorité des salariés qui a participé au scrutin s'est prononcée contre cette initiative.

La déception est grande pour les employés d’Amazon qui se sont démenés pendant plusieurs semaines pour rassembler des votes en suffisance. Quelque 6.000 employés du centre de distribution de Bessemer avaient été appelés aux urnes pour se prononcer sur la création d’une section syndicale.

Jeudi soir déjà, les premiers dépouillements de votes faisaient état de 1.100 voix "contre" et de 463 voix "pour". Vendredi, plus de la moitié des 3.215 bulletins reçus dans l'usine de Bessemer, soit 1.798 voix, affichaient un vote négatif, confirmant la défaite des partisans et la victoire du géant Amazon, qui avait fait campagne contre ce mouvement. Pour contourner la mise sur pied du syndicat, Amazon devait recueillir 1.608 voix.

Un vote trafiqué?

Le géant de l'e-commerce a obtenu gain de cause, alors que ce vote aurait clairement pu jouer en sa défaveur. Et si cette élection agaçait Amazon, c'est parce qu'elle remettait sur la table le débat sur les conditions de travail pénibles dans l’entreprise. Depuis quelques semaines, Amazon fait régulièrement les gros titres dans des affaires douteuses: chauffeurs contraints d’uriner dans des bouteilles en plastique, salariés assurant s’être fait licencier pour des raisons politiques, etc.

Pour aller à l'encontre de la création de ce syndicat, le groupe aurait engagé le même cabinet d'avocats que celui sollicité lors d'une campagne syndicale avortée dans le Delaware, en 2014. Amazon aurait également fait connaître sa position sur la campagne aux travailleurs de l'usine de Bessemer, en organisant des réunions obligatoires et en distribuant des brochures demandant aux travailleurs de "voter NON" à cette élection historique.

"Nous exigeons une enquête complète sur le comportement d'Amazon qui a corrompu cette élection." Stuart Appelbaum Le président du RWDSU

Le Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) a quant à lui déclaré qu'il avait l'intention de contester les résultats de l'élection. Son président, Stuart Appelbaum, assure qu’Amazon a truqué l’élection et exige une enquête. "Nous ne laisserons pas les mensonges, la tromperie et les activités illégales d'Amazon rester sans réponse (…) Nous exigeons une enquête complète sur le comportement d'Amazon qui a corrompu cette élection."