Ecover forcé de défendre en justice sa bouteille en "plastique des océans"

En lançant "Ocean Bottle", une bouteille de produit vaisselle composée à 50% de plastique récupéré dans la mer, Ecover ne savait pas qu’il devrait affronter la concurrence devant les cours et tribunaux. En effet, après avoir perdu en première instance, la société Werner & Mertz, qui commercialise notamment du produit vaisselle sous la marque Froggy, a remis le couvert devant la cour d’appel de Bruxelles. Le producteur de Froggy estime que la publicité faite par Ecover pour mettre en avant son nouveau modèle de bouteille pour liquide vaisselle est trompeuse et mensongère. Il vise plus particulièrement l’affirmation selon laquelle la nouvelle bouteille contiendrait 50% de plastique récupéré dans les océans.